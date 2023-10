Come spesso avviene, soprattutto quando si tratta di smartphone molto attesi, anche per la serie Xiaomi 14 a distanza di qualche giorno dal lancio ufficiale in Rete vengono pubblicati gli sfondi precaricati dal produttore.

In particolare, ad essere stati pubblicati sono gli sfondi di Xiaomi 14 Pro, ossia il modello più interessante tra quelli lanciati dal colosso cinese, caratterizzato da una dotazione tecnica da urlo.

Gli sfondi di Xiaomi 14 Pro disponibili per tutti

Ricordiamo le principali caratteristiche di Xiaomi 14 Pro (potete trovare la scheda tecnica completa seguendo questo link):

dimensioni: 161,4 x 75,3 x 8,49 mm

peso: 223 grammi (in vetro), 230 grammi (in titanio)

display: Huaxing C8 LTPO OLED da 6,73 pollici con risoluzione 2K (1.440 x 3.200 pixel), refresh rate adattivo da 1 Hz a 120 Hz e luminosità di picco a 3.000 nit

SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 750

Memorie: 12 GB o 16 GB di RAM e 256 GB, 512 GB o 1 TB d spazio di archiviazione

Fotocamera posteriore: tripla (50 megapixel principale + 50 megapixel ultra grandangolare + 50 megapixel zoom ottico 3,2x), con ottiche Leica Summilux e flash LED

Fotocamera anteriore: 32 megapixel

Reti mobili e Connettività: 5G, Wi-FI 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS (dual-band) USB-C 3.2 Gen 2

Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

Batteria: 4.880 mAh (con ricarica rapida cablata a 120 W e wireless a 50 W)

Sistema operativo: HyperOS basato su Android 14

Se desiderate una sorta di “assaggio” del nuovo smartphone di punta di Xiaomi, potete sfruttare il seguente link per scaricare questi 5 sfondi ufficiali (si tratta della medesima immagine in cinque colorazioni a risoluzione 3.200 x 1.440 pixel):

scarica gli sfondi di Xiaomi 14 Pro

La nuova serie di smartphone di Xiaomi è già disponibile in pre-ordine in Cina, ove a breve dovrebbe esordire ufficialmente sul mercato. Per quanto riguarda il nostro Paese, invece, ci sarà da avere ancora un po’ di pazienza (probabilmente il lancio avverrà nel primo trimestre del prossimo anno).

