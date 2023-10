Di recente il team di sviluppatori di Google ha implementato una funzione “Foto” in Google Wallet che consente agli utenti di scansionare il codice a barre/QR delle carte d’imbarco direttamente dalle foto, in modo da poterle archiviare digitalmente nel proprio portafoglio virtuale.

Con la versione 23.42 beta di Google Play Services il colosso di Mountain View sta portando la medesima funzionalità per la scansione di foto e screenshot per individuare e salvare anche le tessere sanitarie e ciò direttamente nello scanner QR di default di Android.

Una comoda novità per gli utenti Google Wallet

Questa nuova funzionalità supporterà anche le tessere sanitarie intelligenti, ossia i certificati su cui è riportato un codice QR contenente alcune informazioni sul vaccino della persona che lo ha ricevuto.

Il funzionamento di questa novità è piuttosto semplice: gli utenti potranno scansionare direttamente una tessera sanitaria o sfruttare l’opzione per effettuare la scansione da una foto o uno screenshot e, nel momento in cui il sistema rileva il codice QR, mostra un apposito pulsante per aggiungere a Google Wallet (se viene selezionato, si apre l’app con le informazioni del pass scansionato, che potrà poi essere salvato).

L’introduzione di tale funzione direttamente nello scanner QR predefinito di Android farà risparmiare tempo agli utenti, in quanto non dovranno aprire l’app Google Wallet per scansionare questo tipo di documenti.

Ecco una breve dimostrazione della nuova funzionalità:

Lo scanner QR predefinito di Android fa parte di Google Play Services ed è disponibile per dispositivi con Android 13 (o versioni successive dell’OS). Questa nuova funzionalità è attualmente disponibile soltanto nella versione 23.42 beta di Google Play Services e può essere abilitata attraverso appositi flag.

Probabilmente verrà implementata a breve nelle prossime versioni stabili di Google Play Services. Basta avere un po’ di pazienza.

Potrebbe interessarti anche: smartphone e tablet che hanno ricevuto o si aggiorneranno ad Android 14