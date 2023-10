Si chiama Meizu 20 Classic ed è un nuovo smartphone di fascia alta lanciato nelle scorse ore in Cina dal produttore asiatico.

Si tratta dell’ennesimo modello della serie Meizu 20, dotato di caratteristiche tali da non temere il confronto con gli smartphone di punta delle aziende concorrenti.

Le caratteristiche di Meizu 20 Classic

A caratterizzare Meizu 20 Classic troviamo nuovi colori, lo spostamento del logo del produttore nella cornice centrale e il logo Meizu Singularity nella parte posteriore.

Dotato di un display OLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel), refresh rate a 144 Hz e luminosità fino a 800 nit, il nuovo smartphone di Meizu è animato da un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Passando al comparto memorie, il device può contare su 16 GB di RAM (con tecnologia LPDDR5X) e su 256 GB o 512 GB di memoria di archiviazione (UFS 4.0).

Per quanto riguarda il settore imaging, Meizu 20 Classic frontalmente presenta un sensore da 32 megapixel (f/2.45) per selfie e videochiamate mentre sul retro trova posto una tripla fotocamera con un sensore primario da 50 megapixel (f/1.88), accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 16 megapixel (f/2.4) e un sensore da 5 megapixel per la profondità (f/2.4).

Ricco il comparto connettività, che può vantare 5G SA/NSA Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz) 2×2 MIMO, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5), NFC e USB Type-C.

Tra le altre caratteristiche, infine, troviamo il supporto Dual SIM, un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali ultrasonico 3D Sonic, altoparlanti stereo, una batteria da 4.700 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 67 W) e l’interfaccia Flyme 10 basata su Android 13.

Prezzo e disponibilità

Meizu 20 Classic è al momento disponibile in pre-ordine in Cina nelle colorazioni Iron Grey e Yusheng White al prezzo di 3.099 yuan (pari al cambio a circa 400 euro) nella versione 16/256 GB e di 3.399 yuan (pari al cambio a circa 440 euro) nella versione 16/512 GB.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali su una sua possibile commercializzazione in Europa.