Nonostante l’enorme successo di Google Chrome, il suo team di sviluppatori continua a lavorare al miglioramento di questo popolare browser, provando a garantire agli utenti un’esperienza sempre più ricca.

Nelle scorse ore Google ha annunciato che tra le novità in arrivo vi sono alcuni miglioramenti per la barra degli indirizzi di Google Chrome, appositamente studiati per aiutare gli utenti a navigare ancora più velocemente.

Cinque novità in arrivo per Google Chrome

La prima novità riguarda il sistema di completamento automatico degli indirizzi, che non richiederà più agli utenti di inserire correttamente la parte iniziale: se prima per arrivare su Google Flights era necessario iniziare a digitare partendo da Google, con il nuovo sistema si avrà il medesimo risultato anche partendo da Flights. Questa novità riguarderà solo la versione desktop del browser.

Un’altra novità è rappresentata dalla correzione automatica degli errori di battitura: se si scrive in ​​modo errato un URL nella barra degli indirizzi, il browser sarà in grado di rilevare gli errori di battitura e mostrare immediatamente suggerimenti basati sui siti Web visitati in precedenza.

Ed ancora, gli utenti potranno effettuare ricerche dalla barra degli indirizzi di Google Chrome nelle cartelle dei segnalibri.

Un’altra interessante novità è rappresentata dai suggerimenti dei siti più visitati anche se non si è mai andati sulle rispettive pagine o nel caso in cui sia stato inserito un URL sbagliato (per esempio, se si inizia a digitare “Google Earth” nella barra degli indirizzi, Google Chrome suggerirà il sito Web di Google Earth nel menu a discesa).

Infine, la quinta novità è rappresentata da piccole modifiche al layout della barra degli indirizzi della versione desktop del browser, grazie alle quali dovrebbero migliorare la facilità di lettura e la reattività.

