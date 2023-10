Samsung non si ferma mai con gli aggiornamenti, sia per quanto riguarda gli smartphone sia per quanto concerne gli altri prodotti: in queste ore stanno ricevendo nuovi firmware Samsung Galaxy S21 FE, Samsung Galaxy S20 FE (nelle diverse varianti), Samsung Galaxy A53 5G e le cuffie wireless Samsung Galaxy Buds2 Pro. Insieme a questi ultimi si aggiorna anche Nothing Phone (1), che riceve una nuova versione di Nothing OS. Andiamo a scoprire quali cambiamenti sono in distribuzione.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy S21 FE, Galaxy S20 FE e Galaxy A53 5G

Alcuni smartphone Android di Samsung stanno ricevendo un aggiornamento software che include miglioramenti lato sicurezza. Stiamo parlando di Samsung Galaxy S20 FE, Galaxy S21 FE e Galaxy A53 5G. Per quanto riguarda Galaxy S20 FE, dopo i primi avvistamenti di qualche giorno fa, l’update riguarda tutti i vari modelli, ossia SM-G781B (5G), SM-G780F (4G con Exynos) e SM-G780G (4G con Snapdragon). I firmware sono rispettivamente G781BXXS8HWI3, G780FXXSDFWI3 e G780GXXS7EWI3, ma le novità sono le stesse e non sono particolarmente corpose.

Aggiornamenti simili anche per Samsung Galaxy S21 FE e Samsung Galaxy A53 5G, che accolgono i firmware G990BXXS6EWJ1 e A536BXXS7CWI1. Per tutti i dispositivi in questione non ci sono particolari cambiamenti o nuove funzionalità: il produttore ha infatti integrato le patch di sicurezza di ottobre 2023 e qualche perfezionamento generico di stabilità. Come spiegato nel consueto bollettino, le patch comprendono 34 correzioni rilasciate da Google unite a 12 implementate da Samsung per i suoi stessi dispositivi. La maggior parte delle vulnerabilità corrette sono di livello alto o moderato, ma ce ne sono un paio di livello critico (CVE-2023-28581 e CVE-2023-40129).

Per novità più consistenti bisognerà aspettare la One UI 6 con Android 14, che purtroppo non arriverà sui Galaxy S20 FE.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Buds2 Pro

In questi giorni si stanno aggiornando anche le Samsung Galaxy Buds2 Pro con qualche interessante novità. Come possiamo vedere nel changelog, è stata aggiunta una nuova funzione per partecipare alle trasmissioni Auracast condivise nelle vicinanze: per partecipare bisogna selezionare “Trova una trasmissione” all’interno delle impostazioni e connettersi al dispositivo Auracast Assistant. La tecnologia in questione consente di trasmettere l’audio a un numero potenzialmente illimitato di cuffie wireless o altoparlanti Bluetooth, ed è compatibile con smartphone, smart TV e non solo.

Il firmware è il R510XXU0AWI2 e richiede un download di 5,88 MB. Con quest’ultimo sono state anche migliorate la stabilità e l’affidabilità.

Novità aggiornamento Nothing Phone (1)

Non solo Samsung però, perché come annunciato direttamente dall’azienda su X, Nothing OS 2.0.4 è in distribuzione per Nothing Phone (1). Naturalmente si rimane su Android 13, visto che Android 14 è ancora in fase beta per i possessori di entrambi i modelli Nothing, ma abbiamo comunque qualche interessante novità.

A qualche settimana dal debutto di Nothing OS 2.0 per Nothing Phone (1), lo smartphone accoglie le rifiniture della 2.0.4, che integra la possibilità di sfruttare un nuovo widget per le foto, un drawer dedicato alle app nascoste separato dal drawer principale e qualche ulteriore miglioramento non citato esplicitamente.

Come aggiornare Samsung Galaxy S21 FE, Galaxy S20 FE, Galaxy A53 5G, Galaxy Buds2 Pro e Nothing Phone (1)

Gli aggiornamenti qui sopra potrebbero non essere ancora arrivati in Italia, ma per fare un tentativo ci vuole solo un istante. Per verificare la disponibilità di update su Samsung Galaxy S21 FE, Galaxy S20 FE e Galaxy A53 5G non dovete fare altro che recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Anche su Nothing Phone (1) potete recarvi in “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Per controllare l’arrivo sulle cuffie Galaxy Buds2 Pro dovete invece passare dall’app Galaxy Wearable, selezionando “Impostazioni auricolari > Aggiornamento software auricolari“. In caso di esito negativo potete attendere qualche giorno per poi riprovare.

Leggi anche: Migliori smartphone Samsung, la classifica di ottobre 2023