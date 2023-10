In queste ore Xiaomi ha dato il via alle offerte Redmi Weeks, un evento della durata di due settimane ricco di promozioni su una vasta gamma di prodotti della serie Redmi. Gli smartphone inclusi in questa promozione sono numerosi e coprono un’ampia fascia di prezzi, che offrono opzioni per tutti i budget e possono soddisfare anche gli utenti più esigenti in termini di specifiche tecniche. Andiamo a scoprire tutte le offerte a disposizione in questi giorni sul Mi Store, il negozio online di Xiaomi.

Con l’evento promozionale Redmi Weeks è possibile portarsi a casa tanti smartphone scontati

L’iniziativa Redmi Weeks di Xiaomi è disponibile sullo store ufficiale del produttore fino al 23 ottobre 2023 e coinvolge un gran numero di prodotti del marchio Redmi. Si parte dagli smartphone più economici della propria line-up come Redmi A1 e Redmi A2 e si arriva alla serie Note, tra cui figura il top di gamma Redmi Note 12 Pro+, la via di mezzo Redmi Note 12 Pro 5G e il fratello minore Redmi Note 12.

Chi è interessato all’acquisto di uno dei dispositivi che fanno parte della promozione potrà anche beneficiare di ulteriori sconti in fase d’acquisto (non applicabili alla serie Xiaomi 13T uscita pochi giorni fa), che seguono lo schema seguente:

10 euro di sconto su una spesa minima di 129 euro;

15 euro di sconto su una spesa minima di 199 euro;

25 euro di sconto su una spesa minima di 299 euro.

Fatte queste premesse, possiamo entrare nel vivo delle offerte. Ecco gli smartphone più interessanti tra quelli proposti in offerta durante l’iniziativa promozionale Redmi Weeks:

Tra le altre offerte attive segnaliamo anche alcuni dispositivi che non fanno parte del marchio Redmi ma vanno comunque a popolare la vasta galassia di prodotti Xiaomi. Eccone alcuni:

Queste sono solo alcune delle offerte disponibili sullo store ufficiale di Xiaomi. Se volete consultare la lista completa dei dispositivi in offerta durante l’iniziativa Redmi Weeks (che termina il 23 ottobre), potete visitare la pagina dedicata all’indirizzo che trovate di seguito.

