Il team di sviluppatori di Samsung è al lavoro sul rilascio dell’aggiornamento ad Android 14 con l’interfaccia One UI 6 per i suoi smartphone più recenti ma ci sono anche quelli degli anni precedenti in attesa di informazioni.

Il mese scorso il moderatore della community Samsung responsabile del software delle serie Galaxy Z Flip e Z Fold ha affermato che il team di sviluppatori ha in programma di iniziare a distribuire il firmware beta per i Samsung Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3, Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4 a ottobre.

Ebbene, in attesa di informazioni ufficiali sul programma beta per la terza generazione dei pieghevoli di Samsung, nei server del colosso coreano è stato trovato un firmware relativo a Samsung Galaxy Z Fold3.

Una gradita sorpresa per Samsung Galaxy Z Fold3

Stando a quanto viene riportato dallo staff di SamMobile, nei server di Samsung è già presente il firmware F926BXXU5GWJ3, un codice che conferma che non si tratta di un aggiornamento beta ma di uno che, almeno in teoria, è rivolto al canale stabile.

Al momento è troppo presto per stabilire se GWJ3 sarà la prima build pubblica di One UI 6.0 per Samsung Galaxy Z Fold3 ma ciò che conta è che il colosso coreano sta già lavorando su una versione stabile della nuova interfaccia per questo smartphone.

Ricordiamo che One UI 6.0 presenta tante nuove funzionalità e implementa numerosi elementi dell’interfaccia utente rinnovati, promettendo un’esperienza più ricca di possibilità di personalizzazione e più moderna. Importanti miglioramenti, inoltre, dovrebbero essere inclusi per quanto riguarda la gestione del multitasking, ossia uno dei punti di forza degli smartphone pieghevoli.

Senza dubbio Samsung Galaxy Z Fold3 riceverà l’interfaccia One UI 6.0 ma resta da capire quando ciò avverrà. Nel corso delle prossime settimane ne sapremo certamente di più, anche perché prima c’è da aggiornare la serie Samsung Galaxy S23.