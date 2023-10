Settembre è ormai finito e il team di AnTuTu ha pubblicato la classifica degli smartphone che lo scorso mese hanno fatto registrare i risultati migliori su questo popolare test benchmark.

Prima di proseguire è bene ricordare che la classifica include solo i modelli più diffusi (con aggiornamento mensile), il punteggio visualizzato è la media di tutti i dati per quel determinato dispositivo (non il punteggio più alto raggiunto dal device) e non sono compresi gli smartphone commercializzati in Cina.

I migliori smartphone di settembre per AnTuTu

Lo smartphone che ha fatto registrare i punteggi più alti nel mese di settembre 2023 su AnTuTu è stato Nubia Red Magic8 Pro+, che ha conquistato il primo posto della classifica con 1.630.559 punti (in versione 16/512 GB), seguito da ASUS ROG Phone 7 con 1.607.911 punti (in versione 16/512 GB) e da Xiaomi Mi 13 con 1.554.625 punti (in versione 12/256 GB).

Dalla quarta alla decima posizione della classifica di settembre di AnTuTu troviamo nell’ordine Xiaomi Mi 13 Pro con 1.5540.767 punti (in versione 12/256 GB), Samsung Galaxy S23+ con 1.528.814 punti (in versione 8/256 GB), Samsung Galaxy S23 Ultra con 1.524.413 punti (in versione 12/512 GB), Redmi K60 Ultra con 1.478.388 punti (n versione 12/256 GB), Samsung Galaxy S23 con 1.478.024 punti (in versione 8/256 GB), OnePlus 11 con 1.445.346 punti (in versione 16/256 GB) e Lenovo Legion Y70 con 1.342.785 punti (in versione 12/256 GB).

Da notare che a farla da padrona è stata ancora una volta Qualcomm, con ben otto posizioni occupate da smartphone con Snapdragon 8 Gen 2 e una posizione conquistata da un modello con Snapdragon 8+ Gen 1 mentre MediatTek si deve accontentare della sola settima posizione occupata da un telefono con Dimensity 9200+.

Nelle prossime settimane Qualcomm dovrebbe presentare Snapdragon 8 Gen 3, il cui esordio sul mercato è in programma entro la fine del 2023 e quindi la nuova CPU potrebbe fare la sua prima apparizione nella classifica di AnTuTu a dicembre.

