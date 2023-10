Con la presentazione di Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro, la casa di Mountain View ha mostrato diverse nuove funzionalità e miglioramenti legati all’intelligenza artificiale. Uno di questi è Magic Editor, una funzione presentata durante lo scorso Google I/O che ora inizia a farsi vedere non solo sui nuovi modelli. In più, l’ultima versione di Google Foto accoglie il supporto alle immagini Ultra HDR e la funzione Magic Audio Eraser.

Magic Editor fa davvero magie: eccolo in azione su Google Pixel 7 Pro

Durante il recente evento di presentazione Google ha svelato alcune interessanti novità legate ai nuovi prodotti e soprattutto a Google Foto. Non ci sono ancora indicazioni precise su quali delle funzionalità rimarranno eventualmente esclusive dei Pixel 8, ma nel frattempo il solito Mishaal Rahman è riuscito a utilizzare Magic Editor sul suo Google Pixel 7 Pro, sfruttando il sideload dell’ultima versione di Google Foto.

Magic Editor è stato mostrato per la prima volta lo scorso maggio: si tratta di una funzione che sfrutta l’intelligenza artificiale generativa per realizzare modifiche complesse all’interno delle immagini. Come potete vedere nella GIF qui in basso, consente ad esempio di selezionare un elemento all’interno dello scatto per spostarlo o ridimensionarlo. Ha ancora bisogno di miglioramenti, ma il risultato sembra già apprezzabile a giudicare dalle immagini.

In base a quanto riportato dalla fonte, per poter sfruttare la funzione è necessario eseguire il backup su Google Foto dell’immagine, quindi è probabile che l’elaborazione venga perlopiù eseguita sul cloud. Questo potrebbe aprire la strada a un utilizzo più ampio della novità per quanto riguarda i modelli compatibili, ma è ancora presto per dirlo. Naturalmente viene richiesta l’accettazione dei termini di servizio di Google per l’IA generativa.

Google Foto si aggiorna con le immagini Ultra HDR e Audio Magic Eraser

Le novità legate a Google Foto non finiscono qui perché con l’ultima versione dell’app è arrivata una delle funzioni anticipate le scorse settimane con Android 14. Stiamo parlando del supporto alle immagini Ultra HDR, per gli scatti HDR a 10 bit. Come potete vedere nelle immagini qui sotto, la dicitura Ultra HDR compare nei dettagli delle immagini, al fianco dell’indicazione della risoluzione. In più, quando si vanno a modificare gli scatti con alcune funzionalità in particolare, viene mostrata la scritta “Ultra HDR disattivato” in alto a destra.

Con l’ultima versione dell’app si fa vedere anche Audio Magic Eraser, una sorta di Gomma magica (Magic Eraser) riguardante la parte audio. La funzione permette di rimuovere eventuali rumori di fondo indesiderati all’interno dei video, così da dare maggiore risalto al contenuto. Anche in questo caso interviene l’intelligenza artificiale, fondamentale per identificare e distinguere i suoni principali da quelli di disturbo.

Le novità sono disponibili su Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro, ma potreste riuscire a ottenerle su altri smartphone (come i Pixel 7) scaricando manualmente la stessa versione proposta su questi ultimi (attualmente la 6.56). Per quanto riguarda Audio Eraser, pare che per il momento sia necessario il Tensor G3, e questo limita ovviamente la compatibilità. Vi lasciamo anche il badge per scaricare o aggiornare l’app tramite Google Play Store.

