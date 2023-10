HONOR Magic5 Pro è senza dubbio uno dei migliori smartphone top di gamma presentati nel corso di quest’anno. Se state considerando l’acquisto dello smartphone, questa potrebbe essere l’occasione perfetta per voi: il produttore ha messo infatti a disposizione un coupon esclusivo che vi permette di acquistare questo smartphone a un prezzo imbattibile.

In aggiunta alla promozione che coinvolge lo smartphone migliore dell’azienda, è possibile usufruire di un ulteriore codice sconto per il laptop HONOR MagicBook X 16 2023. Questo coupon, diverso da quello valido per HONOR Magic5 Pro, permette di ottenere un significativo ribasso sul prezzo di listino del dispositivo fino al 30 ottobre 2023.

HONOR Magic5 Pro a un prezzo da urlo con questo coupon

HONOR Magic5 Pro è un vero flagship che unisce specifiche tecniche di fascia premium a un design moderno e curato. Presenta un ampio display OLED LTPO da 6,81 pollici con refresh rate variabile da 1 a 120 Hz. Al suo interno, troviamo il potente SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con GPU Adreno 740, accompagnato da 12 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di memoria interna UFS 4.0. La fotocamera posteriore è composta da un sistema tripla fotocamera, con un sensore principale da 50 MP, un ultra-grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo periscopico da 50 MP, che offre uno zoom ottico 3x e uno zoom digitale fino a 100x. Inoltre, è presente una doppia fotocamera con sensore ultra-grandangolare da 12 MP e sensore ToF 3D per lo sblocco facciale. Non mancano le funzionalità come il supporto al 5G dual SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, GPS, NFC e porta USB Type-C. La batteria da 5.100 mAh supporta la ricarica rapida SuperCharge via cavo fino a 66 W e la ricarica wireless fino a 50 W (la scheda tecnica completa la trovate a questo indirizzo).

HONOR Magic5 Pro è dotato del sistema operativo Android 13 con interfaccia grafica proprietaria Magic UI 7.1 e offre diverse funzionalità interessanti. Tra queste troviamo HONOR Turbo Engine, AI Privacy Call 2.0 per le chiamate, HONOR Image Engine per la fotocamera e IMAX Enhanced Movie Master per i video. HONOR garantisce anche almeno tre aggiornamenti di Android, che significa che il dispositivo arriverà fino ad Android 16, e ben cinque anni di patch di sicurezza.

Questo smartphone è stato lanciato in Italia nella prima metà dell’anno al prezzo consigliato di 1.199 euro, ma a distanza di qualche mese ha subito un fisiologico calo di prezzo. Al momento è disponibile sullo store ufficiale HiHonor con un generoso sconto: fino al 30 ottobre potete acquistarlo a soli 899,90 euro, ma utilizzando il coupon AGMAGIC5P (valido fino alle 23:59 del 30 ottobre 2023) durante il processo di acquisto, potete ottenere un ulteriore sconto di 50 euro e arrivare a pagare solo 849,99 euro. Se siete interessati all’acquisto, vi invitiamo a seguire il link qui di seguito. Per chiarire eventuali dubbi e avere una panoramica completa delle potenzialità del dispositivo potete consultare la nostra recensione completa che trovate qui sotto.

Acquista HONOR Magic5 Pro in offerta a 849,99 euro con il coupon AGMAGIC5P

Sconto esclusivo anche per HONOR MagicBook X 16 2023

Oltre al completissimo HONOR Magic5 Pro, il produttore ha reso disponibile un coupon per un altro dispositivo interessante: stiamo parlando di HONOR MagicBook X 16 2023, un notebook di fascia media che offre prestazioni eccellenti in un design gradevole, leggero e resistente. Con un corpo realizzato in lega di alluminio e un peso di soli 1,75 kg, questo laptop presenta uno schermo IPS da 16 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1200 pixel), aspect ratio 16:10 e luminosità di 300 nit.

Sotto il cofano, troviamo un processore Intel Core i5-12450H di 12ª generazione, accompagnato da una scheda grafica integrata Intel UHD, 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home. Inoltre, il notebook è dotato di un lettore di impronte digitali integrato nel pulsante di accensione, una tastiera retroilluminata con corsa dei tasti di 1,5 mm, una fotocamera frontale HD a 720p, NFC, Bluetooth 5.1 e una varietà di porte tra cui HDMI, USB-C con supporto alla ricarica inversa, due porte USB-A 3.2 Gen 1 e un ingresso jack audio da 3,5 mm per cuffie e microfono.

La batteria da 60 Wh offre un’ottima autonomia, con fino a 11 ore e mezza di riproduzione video a 1080p in locale. La ricarica completa richiede solo un’ora e mezza, mentre in soli 30 minuti è possibile raggiungere il 45% di batteria.

Attualmente HONOR offre un’interessante promozione sul portatile. Fino al 30 ottobre è possibile acquistare la versione Mystic Silver con 16 GB di RAM e SSD da 512 GB sullo store ufficiale di HONOR al prezzo scontato di 749,90 euro anziché 899,90 euro, ma grazie al coupon AMBX16C50 è possibile beneficiare di ulteriori 50 euro di sconto durante l’acquisto (valido fino alle 23:59 del 30 ottobre 2023), arrivando così al prezzo finale di 699,90 euro. Se interessati, potete acquistare il dispositivo dal link che trovate qui sotto.

Acquista HONOR MagicBook X 16 2023 in offerta a 699,90 euro con il coupon AMBX16C50

Potrebbero interessarti anche: Recensione HONOR Magic5 Pro e In cerca di un nuovo Notebook? Ecco 5 errori da non fare

Ti ricordiamo che per non perdere le migliori offerte sulla tecnologia, soprattutto ora che è in arrivo la Festa delle Offerte Prime di Amazon, c’è il nostro canale Telegram prezzi.tech dove ogni giorno condividiamo in tempo reale le occasioni più ghiotte del web: ecco il link diretto.