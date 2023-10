Sebbene Android Auto non rientri tra i prodotti a cui Google tiene maggiormente, il suo team di sviluppatori continua a lavorare al miglioramento di questa piattaforma e da diversi mesi rilascia aggiornamenti con una certa costanza, introducendo nuove funzionalità e provando a risolvere i principali bug riscontrati dagli utenti.

Ricordiamo che Android Auto può essere considerata la soluzione studiata dal colosso di Mountain View per mettere a disposizione dei suoi utenti un comodo assistente per i loro spostamenti, il tutto con il primario obiettivo di consentire al conducente di un veicolo di mantenere la concentrazione sulla strada, sfruttando le potenzialità di Google Assistant per la gestione degli aspetti multimediali e per le comunicazioni con i propri contatti.

Google Maps migliora su Android Auto

Trattandosi di una piattaforma pensata per quando gli utenti si trovano a bordo dei loro veicoli, uno degli aspetti più importanti è rappresentato dalla navigazione ed è qui che entra in gioco Google Maps, il popolare e sempre più completo servizio del colosso di Mountain View.

Nelle scorse settimane è stato avviato il rilascio di una nuova versione di Google Maps per Android Auto, caratterizzata da una barra trasparente sulla parte laterale dello schermo con i tasti per lo zoom, la bussola, l’altoparlante e le impostazioni e pare che nelle ultime ore sia stata messa a disposizione di un quantitativo più elevato di utenti.

La seguente immagine, pubblicata da un utente su Reddit, ci mostra la nuova interfaccia di Google Maps su Android Auto:

Al momento non è chiaro quanto sia diffusa questa nuova versione di Google Maps per Android Auto ma è probabile che nel corso di qualche settimana raggiungerà tutti gli utenti.

