Lo scorso anno molti utenti erano rimasti delusi dal fatto che sui Google Pixel 7 lo sblocco con il volto (Face Unlock) non potesse essere utilizzato come forma di autenticazione e autorizzazione per i pagamenti, ma solo per lo sblocco del dispositivo; quest’anno Big G ha finalmente reso disponibile questa funzionalità con i nuovi Pixel 8 e Pixel 8 Pro.

Il Face Unlock dei Google Pixel 8 funziona anche per autorizzare i pagamenti

Come anticipato in apertura, la precedente generazione di smartphone di punta di Google, i Pixel 7, non permetteva all’utente di autorizzare pagamenti mediante lo sblocco con il volto, così come non consentiva di utilizzare questo metodo di sblocco per l’accesso ad applicazioni bancarie e ad altri servizi. Se l’utente sbloccava lo smartphone tramite Face Unlock e provava ad autorizzare un pagamento contactless, lo smartphone presentava subito la richiesta di autenticazione biometrica o tramite PIN.

Con i nuovi Pixel 8 e Pixel 8 Pro l’azienda ha però posto rimedio a questa situazione, il Face Unlock dei due smartphone in questione infatti può autorizzare i pagamenti tramite NFC, l’accesso ad app bancarie e ad altri servizi. Secondo la società il merito di questa conquista è da attribuire al nuovo cuore degli smartphone in questione, ovvero il processore Tensor G3, nonché all’implementazione di nuovi e avanzati algoritmi dedicati all’apprendimento automatico.

Non è la prima volta che Google implementa una funzionalità come questa su uno smartphone, ma è la prima volta che ciò accade sfruttando una fotocamera tradizionale: Google Pixel 4 infatti, l’ultimo smartphone dell’azienda a vantare tale funzionalità, si serviva di hardware dedicato mentre i Pixel 8 utilizzano una fotocamera che supporta l’autofocus a doppio pixel (DPAF), in grado di generare una mappa di profondità utile per catturare i contorni del viso.

Stando a quanto afferma la società Face Unlock su Pixel 8 soddisfa il “più alto standard biometrico Android”, che dovrebbe essere Classe 3; si tratta dunque di una gradita aggiunta per tutti gli utenti che hanno deciso o decideranno di acquistare uno degli ultimi dispositivi di punta del brand, resta da vedere come si comporteranno gli smartphone all’atto pratico.

Potrebbe interessarti anche: Google Tensor G3 è il cuore di Pixel 8 e 8 Pro e punta tutto sull’AI