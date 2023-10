Torniamo ad occuparci di Xiaomi 14 Pro, uno degli smartphone più attesi tra quelli che saranno lanciati nel corso delle prossime settimane e che potrebbe arrivare un po’ prima del previsto.

Il prossimo smartphone di punta del colosso cinese potrà contare su una dotazione tecnica da primo della classe e alla fine dello scorso mese sono emerse delle interessanti anticipazioni su quello che dovrebbe essere il suo comparto fotografico.

Ma anche il display di questo smartphone dovrebbe essere da urlo, almeno ciò è quanto sostiene il leaker Kartikey Singh, che su X ha condiviso quelli che dovrebbero essere i suoi “numeri”.

Il display di Xiaomi 14 Pro promette grandi cose

A suoi dire, il nuovo smartphone di punta di Xiaomi dovrebbe vantare un ampio display da 6,7 pollici con risoluzione 2K, refresh rate variabile a 120 Hz (con tecnologia LTPO) e luminosità massima di 3.000 nit.

Dal punto di vista del design, lo schermo di Xiaomi 14 Pro dovrebbe essere di tipo Micro Quad Curved (cioè con tutti e quattro i lati leggermente curvati) e avere una cornice di appena 1 mm, soluzione che dovrebbe garantire un aspetto decisamente accattivante.

Ed ancora, il display del prossimo smartphone di punta dovrebbe vantare anche le tecnologie 2k+ hz PWM Dimming, HDR 10+, Full Link Dolby Vision e Pro Colour Tuning.

Per quanto riguarda la sua protezione, infine, lo schermo di Xiaomi 14 Pro dovrebbe fare affidamento su un vetro Corning Gorilla Glass Victus 2.

Ricordiamo che tra i punti di forza di questo smartphone, oltre al display e al comparto fotografico, vi sarà anche il processore: sarà, infatti, uno dei primi ad arrivare sul mercato con Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, la nuova CPU di punta di Qualcomm.

Per la presentazione ufficiale forse ci sarà da avere pazienza solo per qualche settimana (potrebbe essere in programma entro la fine del mese) mentre ancora non è chiaro quando Xiaomi 14 Pro potrebbe arrivare in Europa, in quanto è probabile che inizialmente verrà commercializzato solo in Cina. Staremo a vedere.