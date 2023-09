Xiaomi 14 Pro è uno degli smartphone Android più attesi del momento, e dovrebbe essere lanciato in anticipo rispetto a quanto preventivato (perlomeno in Cina) in compagnia del fratello minore Xiaomi 14. Proprio in queste ore, mentre siamo in attesa di scoprire tutto su Xiaomi 13T e Xiaomi 13T Pro, sono spuntati interessanti anticipazioni sul presunto comparto fotografico dello smartphone. Vediamo di che si tratta.

Xiaomi 14 Pro con tripla fotocamera e apertura variabile?

A lanciare nuove indiscrezioni ci pensa il solito Digital Chat Station, che su Weibo ha condiviso alcuni dettagli del comparto fotografico di Xiaomi 14 Pro. In base a quanto riferito, lo smartphone Android dovrebbe offrire una fotocamera da 50 MP con sensore da 1/1.28″ e apertura variabile da f/1.4 a f/4.0: si tratterebbe di un qualcosa di simile a quanto visto sul recente Xiaomi 13 Ultra, unico modello della gamma a disporne (almeno per ora). Questa caratteristica donerebbe una maggiore versatilità alla fotocamera del dispositivo, che sarebbe in grado di assorbire molta luce anche nelle situazioni difficili (in modo comparabile a un sensore da 1 pollice).

Tra le altre indicazioni abbiamo un display a risoluzione 2K con cornici particolarmente sottili ed elevata luminosità, con una funzionalità pensata per proteggere gli occhi, una batteria intorno ai 4800 mAh e un grande motore di vibrazione sull’asse X per un migliore feedback aptico. Rumor precedenti puntano poi sul SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, su un frame in titanio e sul supporto alla connettività satellitare.

Come abbiamo visto, Xiaomi 14 Pro potrebbe essere lanciato insieme al fratello “minore” con un po’ di anticipo rispetto a quanto preventivato (forse addirittura entro la fine di ottobre). Per quanto riguarda il mercato globale ci sarà però da attendere ancora un po’, visto che per domani, 26 settembre, è fissata la presentazione ufficiale di Xiaomi 13T e Xiaomi 13T Pro. Continuate a seguirci per tutti i dettagli, sia su questi ultimi che sui modelli successivi.

In copertina Xiaomi 13

Potrebbe interessarti: Recensione Xiaomi 13 Ultra: questa fotocamera fa anche da telefono