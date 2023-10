OnePlus e OPPO stanno per lanciare lo stesso smartphone pieghevole con nomi diversi a seconda dei mercati di destinazione.

In una email a The Verge, oggi OnePlus ha affermato che Peter Lau, Chief Product Officer di OPPO, co-fondatore di OnePlus, ha diretto i team di entrambe le società per sviluppare il loro prossimo smartphone pieghevole in tandem.

OPPO e OnePlus insieme per lo stesso smartphone pieghevole

Secondo quanto riferito il dispositivo verrà rilasciato con entrambi i marchi in mercati diversi, ma nell’e-mail non è specificato con quale marchio verrà lanciato nei vari mercati.

OnePlus non ha inoltre fatto nomi per il prodotto, tuttavia si vocifera che si chiameranno OnePlus Open e OPPO Find N3.

Altre indiscrezioni suggeriscono che OPPO Find N3 sarà un’esclusiva per il mercato cinese, mentre OnePlus Open avrà una versione globale.

Lo smartphone pieghevole OPPO Find N2 è rimasto un’esclusiva cinese, mentre OPPO Find N2 Flip è diventato globale, inoltre anche OPPO Find N3 Flip verrà rilasciato a livello internazionale, quindi non si può dire se il presunto OnePlus Open lascerà il mercato casalingo.

OPPO afferma che la cerniera sarà più resistente del 37% con 31 componenti in meno rispetto a quella di OPPO Find N2. L’azienda afferma inoltre che il pieghevole sarà dotato di un dispositivo di scorrimento degli avvisi.

Altre voci di corridoio suggeriscono che il dispositivo offrirà un display interno da 7,82 pollici e uno esterno da 6,31 pollici e che potrebbe includere fino a 24 GB di RAM e fino a 1 TB di spazio di archiviazione UFS 4.0.

