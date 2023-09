Recentemente si è tenuta la conferenza Meta Connect 2023, in cui Mark Zuckerberg ha svelato la visione della sua azienda nel portare la realtà mista nella vita di tutti i giorni, utilizzando tecnologie all’avanguardia che creeranno la piattaforma informatica del futuro. Un aspetto fondamentale di questa visione è dato dalle chat alimentate dall’intelligenza artificiale, che rivoluzioneranno il modo di interagire degli utenti su tutte le piattaforme di Meta, da WhatsApp a Messenger.

La conferenza è stato il teatro di presentazione delle ambizioni per il futuro di Meta, che negli ultimi mesi ha sperimentato con l’intelligenza artificiale sulle sue piattaforme. Questi esperimenti hanno portato alla creazione di assistenti artificiali, che Zuckerberg chiama AI agents, agenti d’intelligenza artificiale. Durante l’evento è stato dato un primo sguardo ad una chat con uno di questi agenti su WhatsApp, che arriveranno in futuro sulla piattaforma e offriranno un’esperienza totalmente nuova.

Come funzioneranno le conversazioni con la IA su WhatsApp

Nello screenshot in basso, mostrato durante la conferenza di Meta, possiamo dare un primo sguardo all’interfaccia della conversazione con un agente IA. La schermata si presenta simile ad una classica conversazione di WhatsApp, con la differenza che si interagirà con l’intelligenza artificiale e non con un essere umano.

L’agente fungerà da assistente su WhatsApp, aiutando gli utenti nelle loro attività quotidiane rispondendo ai loro quesiti e dubbi. Sarà possibile interagire con questi agenti anche all’interno dei gruppi, menzionandoli come un qualunque partecipante alla conversazione. Lo scopo di questi agenti sarà quello di aiutare gli utenti a creare contenuti migliori e offrire consigli personalizzati: per questo motivo Meta si riferisce a questi agenti al plurale, con l’obiettivo di crearne di diversi da lanciare in futuro, poiché ognuno ha interessi e bisogni differenti.

Al momento le chat alimentate dall’intelligenza artificiale su WhatsApp non sono ancora accessibili agli utenti, trattandosi di una funzionalità ancora in sviluppo, ma in futuro sarà possibile registrarsi ad una lista d’attesa per essere tra i primi a provarli quando saranno. Dallo screenshot si evince inoltre che i messaggi condivisi con l’intelligenza artificiale saranno raccolti da Meta per migliorare i propri prodotti, ma che le conversazioni private continueranno ad essere protette dalla crittografia end-to-end.

La visione di Meta per il futuro

Gli agenti IA sono solo il primo passo della visione del mondo concepita da Mark Zuckerberg, in cui uomo e computer possano interagire ai massimi livelli creando un metaverso connesso ed intelligente. Meta immagina un futuro in cui agli agenti IA svolgeranno un ruolo fondamentale nella vita di tutti: per raggiungere questo obiettivo l’azienda si sta affidando alla tecnologia open source, in modo da condividere il proprio lavoro con altri ricercatori che vogliano creare il proprio algoritmo.

Sicuramente questi agenti miglioreranno con il tempo, grazie anche al contributo degli stessi utenti che avranno la possibilità di segnalare risposte errate o inappropriate, ma al momento possiamo solo aspettare il loro arrivo, per il quale non è stata specificata una finestra di lancio.

Potrebbe interessarti anche: WhatsApp sta cambiando interfaccia grafica: ecco qua una bella anteprima