Dopo la presentazione di Realme GT 5, che ha debuttato in Cina alla fine di agosto, per la casa cinese si avvicina il momento di svelare Realme GT 5 Pro. Lo smartphone sarebbe il protagonista di un’immagine teaser pubblicate qualche giorno fa, e anche del render emerso in queste ore su Weibo: andiamo a vedere cosa sappiamo finora e quale potrebbe essere il design del dispositivo.

Questo è Realme GT 5 Pro? Scopriamo l’immagine spuntata in queste ore

Qualche giorno fa Realme ha pubblicato un’immagine teaser sui suoi canali social che lasciava presagire l’arrivo di uno smartphone dotato di teleobiettivo, ed effettivamente il design di quel modulo fotografico sembra corrispondere a quello del render qui in basso. Quest’ultimo è apparso su Weibo e mostra il presunto Realme GT 5 Pro nella sua colorazione Black: da subito possiamo notare l’ampio modulo di forma circolare con tripla fotocamera, scocca posteriore con bordi curvi e pulsanti posizionati sul lato destro (tasto power e bilanciere del volume).

Purtroppo abbiamo solo un’immagine della parte posteriore, ma in base alle indiscrezioni il nuovo Realme dovrebbe disporre di uno schermo con foro centrato e cornici sottili su tutti i lati, simile a quello utilizzato sul fratello minore lanciato qualche settimana fa in Cina. Come detto, se concentrate la vostra attenzione sul modulo fotografico, dovreste notare una certa corrispondenza con l’immagine teaser, segno che Realme GT 5 Pro potrebbe essere lanciato a breve.

Non abbiamo ulteriori indicazioni sulle possibili specifiche tecniche del dispositivo, ma in base a quanto sappiamo finora Realme GT 5 Pro potrebbe offrire un ampio schermo OLED Full-HD+ con refresh rate fino a 144 Hz, un cuore Qualcomm (forse addirittura uno Snapdragon 8 Gen 3, ma in tal caso l’uscita dovrebbe attendere, dato che il SoC sarà presentato il 24 ottobre), fino a 24 GB di RAM e 1 TB di memoria interna, una tripla fotocamera posteriore con teleobiettivo dotato di zoom ottico 3x (OmniVision OV64B?), una batteria compatibile con una ricarica rapida cablata molto rapida e ovviamente una connettività completa (5G dual SIM, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS e porta USB Type-C). I rumor hanno suggerito qualche giorno fa anche un’uscita con Android 14 e Realme UI 5.0, ma anche questo ci sembra incompatibile con un lancio nel breve periodo (dato che Google non ha ancora rilasciato la versione stabile).

Per conoscere Realme GT 5 Pro più da vicino dovremo attendere ancora un po’: cosa vi aspettate dal nuovo smartphone?

In copertina Realme GT3

