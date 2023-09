Mancano due settimane al lancio della serie Samsung Galaxy Tab S9 FE e in Rete sono emersi oramai praticamente tutti i dettagli sulle caratteristiche che questi due tablet dovrebbero vantare.

I due nuovi tablet del colosso coreano dovrebbero arrivare insieme a Samsung Galaxy S23 FE e alle cuffie Samsung Galaxy Buds FE, andando così a completare l’offerta “Fan Edition”.

Cosa sappiamo sulla serie Samsung Galaxy Tab S9 FE

Dal punto di vista del design i due nuovi tablet di Samsung non avranno nulla da invidiare ai modelli premium, potendo contare su un look curato sin nei minimi particolari e una scocca in metallo.

Samsung Galaxy Tab S9 FE dovrebbe vantare uno schermo LCD da 10,9 pollici con risoluzione 2.304 x 1.440 pixel mentre il modello Plus dovrebbe vantare un display LCD da 12,4 pollici con risoluzione 2.560 x 1.600 pixel e forse solo quest’ultimo supporterà S Pen.

I due tablet saranno animati da una CPU Samsung Exynos con GPU ARM Mali-G68 MP5, supportata da 6 GB o 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria di archiviazione (modello “base”) oppure da 8 GB o 12 GB di RAM e 128 GB o 256 GB di memoria di archiviazione (modello “Plus”).

Frontalmente i tablet Samsung Galaxy Tab S9 FE dovrebbero avere una fotocamera da 12 megapixel mentre sulla parte posteriore il modello base dovrebbe avere una singola fotocamera da 8 megapixel mentre il modello Plus dovrebbe avere anche un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel.

Tra le altre caratteristiche non dovrebbero mancare le connettività WiFi 6 e Bluetooth 5.3, il supporto 5G (opzionale), una scocca resistente all’acqua (con certificazione IP68), una batteria da 8.000 mAh o da 10.090 mAh (rispettivamente per il modello base e quello Plus) e varie colorazioni (grigia, menta e lavanda).

In Europa Samsung Galaxy Tab S9 FE dovrebbe essere disponibile a partire da 529 euro mentre il modello Plus da 699 euro. Per le varianti 5G ci sarà da pagare circa 100 euro in più.