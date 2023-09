Con le offerte di ho. Mobile, se il cliente consuma tutto il traffico dati incluso ogni mese la navigazione Internet si blocca in automatico senza costi aggiuntivi.

Per evitare che il cliente rimanga offline, con alcune offerte l’operatore mette a disposizione l’opzione “Riparti” che consente di anticipare il rinnovo dell’offerta mensile, quando il traffico dati è sceso sotto i 5 Giga, senza costi aggiuntivi.

Fino a oggi il servizio Riparti era disponibile soltanto per le offerte con massimo 100 Giga al mese, mentre ora è disponibile anche per le altre offerte ho. Mobile, ma con un costo extra.

L’opzione Riparti di Ho. Mobile ora anche con più di 100 Giga, ma con un costo extra

Per le offerte con più di 100 GB mensili il servizio Riparti prevede un costo aggiuntivo da pagare al momento della richiesta, il quale varia a seconda dell’offerta stessa come riportato a seguire.

ho. 7,99 180 Giga a 7,99 euro al mese: costo servizio Riparti 2,99 euro ;

a 7,99 euro al mese: costo servizio Riparti ; ho. 8,99 150 Giga a 8,99 euro al mese: costo servizio Riparti 4,99 euro ;

a 8,99 euro al mese: costo servizio Riparti ; ho. 13,99 150 Giga a 13,99 euro al mese: costo servizio Riparti 4,99 euro ;

a 13,99 euro al mese: costo servizio Riparti ; ho. 9,99 230 Giga a 9,99 euro al mese: costo servizio Riparti 9,99 euro ;

a 9,99 euro al mese: costo servizio Riparti ; ho. 10,99 300 Giga a 10,99 euro al mese: costo servizio Riparti 9,99 euro ;

a 10,99 euro al mese: costo servizio Riparti ; ho. 300 Giga a 15,99 euro al mese (o 13,99 euro al mese per già clienti ho. Mobile): costo servizio Riparti a 9,99 euro.

Questa nuova versione del servizio Riparti dedicata alle offerte con più di 100 Giga mensili è disponibile sia per i nuovi clienti che devono ancora attivare una SIM, sia per i già clienti ho. Mobile che hanno attivato un’offerta compatibile in precedenza.

Come per le offerte con massimo 100 Giga, questo servizio può essere attivato direttamente dall’app ufficiale dell’operatore, dall’area personale del sito o in un punto vendita ho. Mobile.

