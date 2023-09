XL11 Digital Watch Face è un’applicazione che offre un quadrante per smartwatch Wear OS con gli elementi bianchi su sfondo nero.

La watch face XL11 visualizza l’ora digitale con il supporto per la commutazione automatica del formato 12h/24h e mostra la data, il livello di carica della batteria, il conteggio dei passi effettuati, le calorie bruciate, la frequenza cardiaca e la distanza percorsa.

Il quadrante XL11 Digital Watch Face visualizza inoltre il meteo e il calendario (data e giorno della settimana), tuttavia l’ora potrebbe apparire un po’ piccola in mezzo a tutte le altre informazioni visualizzate.

Il quadrante XL11 Digital Watch Face adotta un design minimale

Il design della watch face è basato sul colore bianco che caratterizza quasi tutti gli elementi del quadrante, eccetto gli accenti rossi per le icone della frequenza cardiaca e delle calorie bruciate.

Lo sviluppatore fa notare che questo quadrante supporta gli smartwatch che eseguono Wear OS con livello API 28 e successivi.

XL11 Digital Watch Face è disponibile per Android al prezzo di 0,39 euro senza acquisti in-app né pubblicità. Se vi interessa a seguire trovate il badge per raggiungere la pagina dell’applicazione nel Play Store di Google. La versione Android richiesta varia in base al dispositivo.

