Nelle ultime settimane OnePlus è salita alla ribalta della cronaca tech per via dei leak e delle indiscrezioni riguardanti i prossimi dispositivi top di gamma ovvero OnePlus 12 – di cui siamo a conoscenza del presunto design e specifiche tecniche – e OnePlus Open, primo pieghevole del produttore cinese che punta a rivaleggiare con gli altri foldable del mercato, primo fra tutti Samsung Galaxy Z Fold5.

Tuttavia, l’azienda sembrerebbe avere in cantiere anche uno smartwatch che punta a posizionarsi nella fascia alta del mercato grazie a caratteristiche premium e che, nonostante tecnicamente sia il successore di OnePlus Watch, rappresenterebbe il primo vero dispositivo dell’azienda in questo segmento in quanto dovrebbe poter vantare il SoC Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 e, di conseguenza, utilizzare Wear OS come sistema operativo. Ecco tutti i dettagli.

Il prossimo smartwatch OnePlus potrebbe abbracciare Wear OS

L’indiscrezione è merito dell’informatore realMlgmXyysd su X il quale ha diffuso alcune specifiche tecniche chiave di quello che sembrerebbe a tutti gli effetti il prossimo smartwatch di casa OPPO/OnePlus.

Stando a quanto riportato nel leak, il dispositivo (numero modello OWW231) avrebbe il nome in codice “Star” e dovrebbe trattarsi di uno smartwatch dalla forma rotonda, disponibile al lancio in due colorazioni, bianca e nera, e dovrebbe, come anticipato, montare il processore Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1.

Questa specifica farebbe ben sperare nella realizzazione di un vero e proprio smartwatch Wear OS dell’azienda visto che il predecessore, OnePlus Watch, è dotato di un sistema operativo proprietario alquanto limitato e basico nonché privo di un store di applicazioni.

A detta del leaker lo smartwatch dovrebbe sfoggiare un display con risoluzione 466 x 466 pixel – lo schermo di Pixel Watch ha una risoluzione di 450 x 450 pixel, per intenderci – con cornici sottili e bordi stondati, un elemento di design divenuto consuetudine nel settore.

Sotto il cofano, ad affiancare il già citato Snapdragon W5 Gen 1, dovrebbe trovare posto il co-processore BES 2700 con il compito di gestire i processi a basso dispendio energetico.

In tal senso, lo smartwatch dovrebbe essere lanciato in due varianti che differiscono per il sistema operativo adottato: la versione cinese dovrebbe adottare la ColorOS for Watch 6.0 mentre quella internazionale Wear OS, se dovesse venire confermata la presenza del processore Qualcomm.

Il prossimo OnePlus Watch dovrebbe poter vantare alcune novità particolarmente intelligenti legate all’accessibilità e, ovviamente, al fitness. Tra queste spicca indubbiamente l’implementazione di una funzione che consentirebbe di eseguire azioni sullo smartwatch con la chiusura della mano, un feature simile a quanto svelato da Apple qualche giorno fa con il controllo tramite il doppio tap (doppio tocco fra pollice e indice) su Apple Watch Series 9.

Tra le altre specifiche troviamo quanto ci si aspetterebbe da uno smartwatch di fascia alta: ECG, display always-on, eSIM, misurazione dell’ossigenazione del sangue, tracciamento dello stress, del sonno e dell’attività fisica.

Il completissimo leak rivela, inoltre, alcuni quadranti del sistema operativo: si va dai modelli più eleganti a quelli più sportivi ed essenziali. Tra cui uno in cui spunta il marchio OPPO, probabilmente esclusiva del mercato cinese.

La prossima iterazione di OnePlus Watch, la prima con processore Snapdragon W5 Gen 1, rappresenterebbe una valida alternativa agli smartwatch più blasonati in un settore spesso rallentato dall’assenza di vera innovazione e concorrenza ma che, grazie anche all’imminente Pixel Watch 2, e al sempre ottimo lavoro di Samsung, potrebbe finalmente offrire numerose valide opzioni agli utenti.

