Il settore dei tablet Android non è movimentato come quello degli smartphone ma, di tanto in tanto, arriva qualche interessante novità e anche OnePlus avrebbe in programma il lancio di un suo modello, che sul mercato potrebbe sbarcare con il nome di OnePlus Pad Go.

Nelle scorse ore è stato il leaker 1NormalUsername a svelare il nome scelto dal produttore cinese per il suo nuovo tablet, che come nome prodotto pare abbia la sigla OPD2304.

Cosa sappiamo di OnePlus Pad Go

Prima di proseguire è bene evidenziare che non vi sono garanzie di attendibilità e potrebbe trattarsi soltanto di un fake. Inoltre, il post nel quale è stato pubblicato sul forum di OnePlus il seguente screenshot (da cui si evince il presunto nome del tablet) è stato rimosso:

Tuttavia, c’è da tener presente che 1NormalUsername ha scovato il medesimo nome prodotto OPD2304 anche nel database del Bureau of Indian Standards, in questo caso insieme ad un altro codice, OPD2305:

OPD2304 e OPD2305 fanno parte del gruppo di prodotti “tablet” sul sito ufficiale del governo indiano ed entrambi questi dispositivi sono stati registrati di recente (il 16 agosto 2023) e vanno ad affiancarsi a quello con nome prodotto OPD2203, ossia OnePlus Pad.

A questo punto, in assenza di informazioni ufficiali, è possibile avanzare qualche ipotesi. Il produttore cinese potrebbe essere al lavoro su un nuovo tablet Android, probabilmente meno costoso di OnePlus Pad (almeno ciò è quanto suggerisce l’attributo “Go”) e tale device potrebbe essere lanciato sia in versione solo WiFi che con connettività cellulare.

Inoltre è probabile che questo tablet venga lanciato a livello internazionale e non soltanto sul mercato cinese e ciò significa che potrebbe arrivare anche in Europa.

Per saperne di più non possiamo fare altro che attendere informazioni ufficiali dal produttore o le prossime indiscrezioni.

* * * nell’immagine OnePlus Pad

Potrebbe interessarti anche: i migliori tablet Android di questo mese