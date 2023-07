Sono trascorsi meno di sei mesi dal lancio di OnePlus 11 a livello globale eppure in rete nelle ultime settimane hanno iniziato a emergere le prime indiscrezioni riguardanti il suo successore, quel OnePlus 12 che avrà il compito di proseguire l’ottima strada tracciata dal predecessore. Negli scorsi mesi sono emerse informazioni riguardo la strategia dell’azienda di adottare un comparto fotografico da vero e proprio flagship nonché l’utilizzo di un display di nuova generazione (probabilmente un OLED LTPO).

Ebbene, specifiche tecniche a parte, per la prima volta siamo in grado di dare un’occhiata a come potrebbe apparire esteticamente il prossimo OnePlus 12 grazie alla diffusione di alcuni dettagliati render che ne svelano le scelte di design. Vediamoli insieme.

OnePlus 12 all’insegna della continuità nel design

I render ci arrivano grazie al frutto della collaborazione tra Smart Prix e l’affidabile OnLeaks che li hanno sviluppati basandosi su prototipi reali di unità di test dello smartphone. Le immagini diffuse sono quattro e ci consentono di osservare lo smartphone nella sua interezza in modo da analizzarne le peculiarità e, soprattutto, le differenze con il predecessore.

Il dispositivo è rappresentato nella colorazione nera con finitura lucida anche se ci si attende che possa venire rilasciato in quattro colori. In termini di mero design, l’azienda ha scelto la strada della continuità mantenendo gran parte dei canoni estetici del modello precedente come i bordi stondati e il modulo fotografico circolare rialzato sulla parte posteriore.

È proprio qui che appare la prima vera differenza: come riportato da leak precedenti, ecco che fa la sua comparsa un sensore periscopico, soluzione che l’azienda pare stia testando da un po’ di tempo con l’obiettivo di competere con i dispositivi di fascia alta del mercato anche in questo ambito come Samsung Galaxy S23 Ultra, dotato di uno zoom ottico 10x. L’utilizzo di questo sensore, come si può notare, va a stravolgere il posizionamento dei sensori e del flash il quale si sposta ed esce dal modulo circolare per riposizionarsi nell’angolo in alto a sinistra. Un design meno armonioso rispetto a OnePlus 11 ma certamente più funzionale agli obiettivi dell’azienda.

Frontalmente il pannello conserva uno stile quasi del tutto privo di bordi all’interno del quale dovrebbe inserirsi un pannello OLED LTPO da 6,7 pollici e refresh rate a 120 Hz; cambia il posizionamento della fotocamera frontale che passa dall’angolo superiore sinistro a un alloggiamento simmetrico.

Gli appassionati del brand possono tirare un sospiro di sollievo in quanto, anche in questo modello, dovrebbe esser presente l’iconico alert slider accompagnato dal tasto di accensione e spegnimento sul bordo destro e dal bilanciere del volume su quello sinistro.

Il design di OnePlus 12 dunque sceglie la strada della continuità migliorando le caratteristiche del predecessore senza snaturarne troppo l’impatto esteriore, ormai familiare agli utenti.

Cosa sappiamo finora di OnePlus 12

Concludiamo menzionando alcune tra le specifiche tecniche attese per il prossimo flagship dell’azienda cinese; tra queste troviamo l’implementazione del prossimo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 il cui debutto è atteso per il mese di ottobre e che eleverebbe OnePlus 12 tra i top di gamma assoluti del mercato.

Come accennato il modello farà grande affidamento sul proprio comparto fotografico che dovrebbe montare un sensore periscopico Sony IMX709 da 32 MP nonché un nuovo sensore principale, tra gli indiziati pare ci sia anche il Sony IMX989 da 1″ visto a bordo di OPPO Find X6 Pro.

Lato batteria lo smartphone dovrebbe poter contare su una capiente unità da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 100 W.

Secondo i rumor, OnePlus 12 potrebbe essere lanciato in Cina nel mese di dicembre 2023, quindi non dovremmo vederlo da noi prima del primo trimestre 2024. Siamo certi che nei prossimi mesi i leak diverranno sempre più numerosi e noi saremo qui per raccontarveli.

