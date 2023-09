Se state cercando uno smartphone che non costi una fortuna ma che sia in grado di garantirvi buone prestazioni in ogni situazione, ecco CUBOT Note 21, il più recente dispositivo del produttore cinese che farà il suo debutto sui mercati internazionali il prossimo 18 settembre.

Prezzo competitivo e prestazioni senza compromessi, questa la filosofia con la quale CUBOT presenta il proprio smartphone, che può contare su uno schermo HD+ (1612 x 720 pixel) da 6,56 pollici con frequenza di refresh a 90 Hz, così da avere un’esperienza d’uso sempre fluida e appagante.

Uno smartphone niente male

Sotto la scocca, disponibile in tre diverse colorazioni, trova posto un chipset Unisoc T606 con CPU octa core, affiancato da 6 GB di RAM (espandibile fino a 12 GB con la RAM virtuale) e 128 GB di memoria interna, che può essere espanda con microSD fino a 1 TB, una soluzione che permette di archiviare numerose foto e video.

Non male il comparto fotografico, che non si perde in fronzoli: sensore principale da 50 megapixel con PDAF, affiancato da un sensore da 2 megapixel per le macro, così da poter catturare tutti i dettagli della vita quotidiana senza compromessi. Nella parte frontale, all’interno di un piccolo notch a goccia, è presente un sensore da 8 megapixel che assicura buoni selfie in ogni condizione.

A differenza della maggior parte degli smartphone economici, che utilizzano versioni obsolete di Android, CUBOT Note 21 può contare su Android 13, garantendovi quindi il supporto a tutte le applicazioni più recenti e a tutte le novità portate da Google. Per chi usa il telefono anche per lavoro è presente il supporto dual SIM, così da poter restare tranquilli quando non state lavorando o, al contrario, essere sempre raggiungibili anche nel weekend.

Per celebrare il lancio del nuovo smartphone CUBOT ha preparato un giveaway che mette in palio tre CUBOT Note 21, un’ottima occasione per portarsi a casa un dispositivo interessante senza spendere un solo centesimo. Per maggiori informazioni sullo smartphone vi invitiamo a visitare il sito ufficiale CUBOT, senza scordare di tenere d’occhio anche AliExpress dove sarà in vendita nelle prossime settimane.

Informazione Pubblicitaria