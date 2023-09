Puntuale come ogni mese arriva la classifica degli smartphone che hanno fatto registrare i risultati migliori su AnTuTu, popolare piattaforma benchmark, mettendo così in risalto la loro potenza.

Nelle scorse ore è stata pubblicata la classifica relativa ad agosto 2023, nella quale ancora una volta a trionfare è stata Qualcomm con le sue CPU più performanti, in particolare Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Gli smartphone più potenti di agosto secondo AnTuTu

Prima di proseguire è bene precisare che le classifiche di AnTuTu si basano sul punteggio medio di tutti i dati per ciascun dispositivo (e non soltanto su quello più alto) e riguardano i modelli venduti a livello globale (con esclusione di quelli commercializzati in Cina).

Il primo posto della classifica è occupato da Nubia Red Magic 8 Pro+ (con un punteggio di 1.632.859), seguito da ASUS ROG Phone 7 (con un punteggio di 1.595.673) e da Xiaomi Mi 13 (con un punteggio di 1.552.781). Tutti e tre gli smartphone che occupano il podio sono animati da un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e possono contare su almeno 12 GB di RAM.

Proseguendo, dalla quarta alla decima posizione troviamo nell’ordine Samsung Galaxy S23+ (con un punteggio di 1.546.135), Xiaomi Mi 13 Pro (con un punteggio di 1.534.123), Samsung Galaxy S23 Ultra (con un punteggio di 1.514.502), Samsung Galaxy Z Fold5 (con un punteggio di 1.476.184), Samsung Galaxy S23 (con un punteggio di 1.475.220), OnePlus 11 (con un punteggio di 1.376.203) e Lenovo Legion Y70 (con un punteggio di 1.322.345).

Eccezion fatta per Lenovo Legion Y70, dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, tutti gli altri modelli possono fare affidamento sulla CPU Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, grazie alla quale in classifica sono presenti anche diversi modelli Samsung (non una cosa così frequente per il colosso coreano).

Potete trovare la classifica integrale di AnTuTu relativa ai migliori smartphone di agosto 2023 seguendo questo link.

Non ci resta altro da fare che darvi appuntamento alla classifica di settembre.