Microsoft Office è diventata nel tempo la suite da ufficio di riferimento, tanto da essere adottata da oltre un miliardo di utilizzatori in tutto il mondo. Spesso però l’acquisto di versioni più aggiornate viene rimandato, anche a causa degli elevati costi di acquisto, nonostante le numerose novità che vengono introdotte con ogni nuova release.

Microsoft Office 2021, ad esempio, offre nuove funzioni collaborative, strumenti evoluti per l’analisi dei dati e miglioramenti in tutti i programmi della suite, novità che molti utenti si perdono per via di un prezzo a volte inaccessibile. Eppure c’è un modo per rimanere sempre aggiornati spendendo una cifra irrisoria.

Con la Office Special Sale di Godeal24, negozio online specializzato nella rivendita di chiavi software, potete portarvi a casa i migliori software spendendo una frazione del prezzo originario. Per Microsoft Office 2021 si parla di poco più di 25 euro, cifra che può dimezzare acquistando un pacchetto multilicenza da condividere con amici e familiari.

Godeal24 Office Special Sale

È proprio Microsoft Office il protagonista di questa promozione, con il codice sconto SGOLE62 che vi permette di ottenere un ulteriore 62% di sconto sui prezzi già particolarmente vantaggiosi dello store, e portarvi a casa i seguenti pacchetti a prezzi scontatissimi:

Se invece state cercando una licenza per Windows 10 o Windows 11, in seguito a un aggiornamento hardware o a fronte dell’acquisto di un nuovo computer, con il codice SGOLE50 potete portarvi a casa le seguenti licenze con uno sconto del 50%:

Per chi ha un nuovo computer, o vuole passare alle versioni più recenti di Windows e Office, ecco una serie di bundle che permettono di avere prezzi ancora più vantaggiosi, ulteriormente scontati grazie al codice SGOLE63:

Godeal24 non vende solo prodotti Microsoft ma anche numerose soluzioni per mantenere sempre in perfetta efficienza il vostro computer. Trovate i migliori software per la sicurezza, la gestione di formati particolari e molto altro:

Una volta completato il pagamento, che può avvenire anche tramite PayPal per una maggiore sicurezza, riceverete una mail con le chiavi acquistate e i link per scaricare i pacchetti di installazione corretti dai siti dei rispettivi produttori. Per qualsiasi problema potete rivolgervi al servizio di assistenza tecnica che risponde a questo indirizzo email 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

E se non avete mai acquistato su Godeal24, e avete dubbi sulla validità della proposta, sappiate che su TrustPilot, nota piattaforma che giudica l’affidabilità delle attività commerciali, il 98% degli acquirenti ha riportato valutazioni eccellenti, a riprova dell’affidabilità del venditore.

Informazione Pubblicitaria