HONOR presenta a IFA 2023 una nuova colorazione in edizione limitata di uno dei suoi smartphone più popolari: si tratta di HONOR 90, svelato nella Peacock Blue Limited Edition dedicata al mercato europeo. I più attenti si ricorderanno che parliamo della stessa colorazione vista finora solamente in Cina.

HONOR 90 Peacock Blue arriva anche in Europa

Durante la fiera di Berlino, HONOR ha presentato la colorazione Peacock Blue, inedita per il mercato europeo. Si tratta di un’edizione limitata ispirata secondo il produttore ai colori vibranti della coda di pavone, che vanno a intrecciare l’eleganza della natura con la tecnologia. La casa cinese sostiene che non si tratti solo di colore, ma anche di incarnare la visione e la spiritualità, qualità storicamente associate al pavone.

Previous Next Fullscreen

Per il resto non ci sono cambiamenti: parliamo dell’HONOR 90 che già conosciamo e che abbiamo accolto lo scorso mese di luglio sul nostro mercato. A bordo troviamo uno schermo curvo OLED da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz e il SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition a 4 nm, affiancato in questa versione particolare da 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Il comparto fotografico offre una fotocamera anteriore da 50 MP e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 MP, sensore ultra-grandangolare da 12 MP e sensore di profondità da 2 MP. La connettività è completa e include 5G dual SIM, VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2,4 GHz/5 GHz), Bluetooth 5.2, GPS, NFC e porta USB Type-C. La batteria è da 5000 mAh, con supporto alla ricarica rapida cablata SuperCharge da 66 W (qui per la scheda tecnica completa). HONOR ne approfitta anche per annunciare che lo smartphone si è aggiudicato il prestigioso premio Best Buy Smartphone 2023-2024 dell’Expert Imaging and Sound Association (EISA).

HONOR 90 Peacock Blue Limited Edition è disponibile all’acquisto nella sola versione 12-512 GB al prezzo consigliato di 549,90 euro (lo stesso delle precedenti varianti). Potete già acquistarla sullo shop ufficiale HiHonor seguendo il link qui in basso, con le promozioni presenti sul sito.

Acquista HONOR 90 Peacock Blue Limited Edition

Potrebbe interessarti: Recensione HONOR 90