Gli utenti che acquisteranno uno smartphone 5G con finanziamento con l’operatore TIM, a partire dal 3 settembre, potranno beneficiare di una nuova iniziativa dell’operatore che prevede l’abilitazione alla rete 5G a tempo indeterminato; inoltre l’operatore prorogherà un’altra iniziativa inerente allo standard di connessione in questione.

TIM lancia 5G Gratis per Sempre, la promo per chi acquista uno smartphone 5G con finanziamento TIMFin

Sembra che TIM abbia deciso di premiare gli utenti che decideranno di acquistare uno smartphone con finanziamento tramite i propri canali, dando loro la possibilità di beneficiare di una nuova promozione: 5G Gratis per Sempre.

A partire dal 3 settembre prossimo venturo, tutti gli utenti che acquisteranno uno smartphone dotato di connettività 5G con finanziamento TIMFin e con un prezzo minimo di partenza di 5 euro al mese, con un’offerta di rete mobile in 4G potranno ottenere la nuova promozione 5G Gratis per Sempre, beneficiando così in maniera gratuita dello standard di connessione più avanzato.

I clienti dell’operatore potranno dunque utilizzare i Giga della loro offerta 4G, alla velocità del 5G, gratuitamente e senza alcun limite di tempo; è bene specificare che si tratta di opzioni che prevedono un finanziamento ed è dunque caldamente consigliabile informarsi in maniera adeguata prendendo in considerazione tutte le condizioni dell’accordo.

TIM ha già in essere un’offerta chiamata Promo 5G Gratis per 3 mesi, dedicata ai clienti che hanno acquistato uno smartphone 5G tramite l’operatore, a partire dal 3 settembre l’offerta sarà disponibile anche per quegli utenti già in possesso di uno smartphone 5G ma con opzioni tariffarie che prevedono solo la navigazione in 4G; al termine del periodo promozionale, l’opzione si rinnoverà a 1,99 euro al mese a tempo indeterminato, salvo disattivazione.

Infine l’operatore ha deciso di prorogare la promozione TIM 5G Promo, che prevede per i nuovi clienti in possesso di opzioni tariffarie 4G, che attivano una nuova linea mobile TIM sia con nuovo numero che tramite portabilità da un altro operatore, l’abilitazione della connettività 5G gratuitamente per i primi tre mesi; in seguito l’opzione si rinnoverà in maniera automatica a 1,99 euro al mese, salvo disattivazione.

Quanto sopra esposto, mancando per il momento informazioni ufficiali da parte dell’operatore, è da ritenersi come un’indiscrezione, proveniente da una fonte dei colleghi di Mondomobileweb.

Potrebbe interessarti anche: La rete 5G di TIM raggiunge tre nuovi comuni in Abruzzo, Valle d’Aosta e Veneto