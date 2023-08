Ultimamente si fa un gran parlare del colosso coreano, Samsung ha recentemente presentato una serie di dispositivi (smartphone pieghevoli e tablet) in occasione dell’evento Galaxy Unpacked ma, come ben sappiamo, gli appassionati di tecnologia sono particolarmente curiosi e smaniano per avere quante più informazioni possibile sui futuri prodotti del brand.

Oggi vediamo insieme le ultime informazioni condivise riguardanti una serie di dispositivi dell’azienda in arrivo, chi prima e chi dopo: nello specifico i leaker Ice Universe e Max Jambor hanno postato su X (ex Twitter) una serie di informazioni riguardanti il futuro presunto processore dei Galaxy S24, l’Exynos 2400, nonché quelle che dovrebbero essere le tempistiche di lancio dei dispositivi della serie Fan Edition, Galaxy S23 FE e Galaxy Tab S9 FE.

Alcune conferme per i futuri Galaxy S24, tra processore e display

Partiamo subito con i futuri smartphone di punta dell’azienda, abbiamo già visto come in alcuni mercati i Galaxy S24 saranno mossi dal processore proprietario Exynos 2400, ora abbiamo una piccola conferma su quanto già trapelato in precedenza, ovvero le frequenze di clock del processore in questione: il chipset dovrebbe utilizzare una CPU a 10 core composta da un core CPU Cortex-X4 con clock a 3,16 GHz, due core CPU Cortex-A720 con clock a 2,9 GHz, tre core CPU Cortex-A720 con clock a 2,6 GHz e quattro CPU Cortex-A520 con clock a 1,95 GHz.

Non è tutto però e la prossima informazione probabilmente non renderà felici molti tra voi lettori, finora non era chiaro in quali mercati Samsung avrebbe potuto tornare ad implementare il processore proprietario al posto della soluzione proposta da Qualcomm ma ora, secondo quanto condiviso, pare che il mercato europeo adotterà l’Exynos 2400. Il leaker riporta questa informazione come sicura al 100% e quindi parrebbe che le precedenti voci, secondo le quali l’azienda avrebbe deciso di non deludere gli utenti europei che con l’attuale generazione avevano finalmente potuto beneficiare di un Galaxy S con processore Snapdragon, fossero inesatte.

Sempre restando sulla serie Galaxy S24, abbiamo una piccola conferma di quanto già visto nella giornata di ieri riguardo al display di Galaxy S24 Plus: una diversa fonte infatti riporta le medesime informazioni al riguardo, sembra che per la prima volta dopo tanto tempo la variante Plus della gamma possa abbandonare la risoluzione FHD; l’azienda non utilizza una risoluzione WQHD+ per i modelli Plus della serie Galaxy S dai tempi del Galaxy S20+, ma pare che Galaxy S24 Plus possa avere una risoluzione di 3120 x 1440.

I dispositivi della serie FE non arriveranno subito

Passiamo ora ai dispositivi Fan Edition, sono diversi gli utenti che attendono con ansia Samsung Galaxy S23 FE e Galaxy Tab S9 FE, l’azienda è infatti solita proporre prodotti di tutto rispetto, con caratteristiche molto simili rispetto ai modelli di punta ma ad un prezzo inferiore.

Se recentemente si vociferava che i dispositivi in questione sarebbero stati presentati già nel mese di settembre, oggi c’è chi aggiusta leggermente il tiro: sembra infatti che i dispositivi della gamma Fan Edition, insieme ad alcuni non meglio specificati dispositivi IoT, vedranno la luce nel quarto trimestre dell’anno in corso e non dovrebbero dunque essere presentati nel mese di settembre, né a IFA 2023.

Nonostante un leggero ritardo su quelle che erano le tempistiche precedentemente paventate quindi, non bisognerà attendere ancora molto prima di scoprire tutto sui nuovi dispositivi Fan Edition.

In copertina Samsung Galaxy S21 FE

