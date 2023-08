Samsung Galaxy Z Fold5 è stato lanciato sul mercato da una manciata di settimane, ma è già tempo di leak e speculazioni sul suo successore, Samsung Galaxy Z Fold6.

Nel giro di pochi anni Samsung è riuscita ad affinare il design dei suoi dispositivi pieghevoli, ponendosi come punto di riferimento in questo segmento di mercato, ma ciò non significa che non vi sia ancora margine di miglioramento. Samsung Galaxy Z Fold5 è stato lanciato sul mercato da qualche settimana (sono ancora attivi questi coupon per acquistarlo a prezzo scontato), ma è indubbio che il colosso coreano stia già lavorando al suo successore.

A darci le prime indiscrezioni su Samsung Galaxy Z Fold6 ci pensa il noto leaker Ice Universe, che sul suo profilo X ha postato un video e alcune immagini che ritraggono il prototipo di questo smartphone, del quale possiamo farci già un’idea preliminare sulle differenze che apporterà rispetto al modello del 2023.

Samsung Galaxy Z Fold6 avrà un design rivisitato

Stando alle immagini, Samsung Galaxy Z Fold6 avrà un design completamente ridisegnato rispetto a Z Fold5, con un display esterno piatto che dovrebbe essere identico, sia come diagonale che come cornici, a quello di Samsung Galaxy S24 Ultra. Secondo i rumor, infatti, anche il top di gamma della serie S per il 2024 abbandonerà il display curvo in favore di un più tradizionale display con i bordi piatti.

Samsung Galaxy S24 Ultra, e di conseguenza Galaxy Z Fold6, dovrebbe montare un display AMOLED piatto da 6.78 pollici con risoluzione QHD+ e fattore di forma 19.5:9. Il pannello dovrebbe arrivare ad un picco di luminosità di 2500 nits ed essere leggermente più largo di quello che troviamo su Galaxy S23 Ultra (79 mm rispetto a 78.1 mm).

Il leaker ci tiene a specificare che lo smartphone ritratto nelle immagini è un prototipo del futuro Samsung Galaxy Z Fold6, basato sui rumor e sui rendering da lui effettuati, che sono stati confermati dal fornitore. Molto probabilmente, aggiunge, le cornici del dispositivo saranno leggermente più ridotte rispetto a quelle che possiamo vedere nelle immagini.

Mancando ancora un anno all’annuncio e al rilascio sul mercato di Samsung Galaxy Z Fold6, è lecito aspettarsi cambiamenti nel corso dei prossimi mesi, ma in linea di massima il design dovrebbe seguire questa filosofia e allinearsi a quello di Samsung Galaxy S24 Ultra. Nel frattempo, però, possiamo già goderci l’ottimo Galaxy Z Fold5, di cui vi abbiamo parlato per filo e per segno nella nostra recensione.

