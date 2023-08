L’era delle comunicazioni satellitari sui nostri smartphone è alle porte. Il team di sviluppatori di Google Messaggi, l’app di messaggistica predefinita sui dispositivi Android, starebbe lavorando per integrare la possibilità di inviare e ricevere SMS via satellite, in collaborazione con Garmin.

Secondo alcune stringhe di codice trovate nell’ultima versione dell’app, sembrerebbe che Google possa appoggiarsi all’infrastruttura satellitare di Garmin per offrire questo nuovo servizio agli utenti Android in oltre 150 paesi in tutto il mondo. Garmin è un’azienda leader nel settore dei dispositivi GPS e indossabili, e già da tempo offre servizi di comunicazione satellitare d’emergenza attraverso diversi suoi prodotti, tra cui tutti gli smartwatch della serie Forerunner, dai più basici ed economici ai più complessi e costosi.

L’integrazione con Google Messaggi permetterebbe quindi di estendere queste funzionalità anche agli smartphone Android, offrendo la possibilità di inviare SMS di emergenza con posizione GPS nei momenti di bisogno, anche in assenza di copertura cellulare. Se confermata, si tratterebbe di una novità importante soprattutto per chi si avventura in zone remote, dove un messaggio satellitare può davvero fare la differenza.

Questa mossa da parte del team di sviluppatori di Big G arriva a poca distanza dalla presentazione di una tecnologia simile da parte di Apple per i propri iPhone 14. La vera differenza tra i due servizi sarebbe la disponibilità capillare, in favore della tecnologia del colosso di Mountain View: il servizio di Apple è infatti al momento disponibile solo in pochi paesi selezionati (tra i quali c’è anche l’Italia, a partire da marzo 2023), mentre, come abbiamo anticipato poc’anzi, l’accordo con Garmin permetterebbe a Google di offrire la messaggistica satellitare da subito in oltre 150 nazioni sparse nei sette continenti.

Looks like Google Messages may use Garmin Response for the Satellite Emergency SOS

If true it could mean that Emergency Satellite messages would be available in 150+ countries👀https://t.co/egVqM6JaJV

(1st screen is a mockup, 2nd are the translations found in Google Messages) pic.twitter.com/Rza9BUxJwJ

— Neïl Rahmouni 🐢 (@neil_rahmouni) August 28, 2023