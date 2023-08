Negli ultimi anni il team di Google non ha nascosto di avere grandi progetti per Google Messaggi e ha lavorato duramente per migliorare il servizio e renderlo competitivo, convincendo tanti utenti Android (oltre che vari produttori di smartphone) a puntare su questa soluzione.

Tra le novità a cui il colosso di Mountain View sta lavorando per rendere il suo servizio di messaggistica sempre più completo e competitivo vi è anche il supporto a una connessione satellitare per eventuali comunicazioni di emergenza.

Google Messaggi e le comunicazioni via satellite

Questa funzionalità, che è per esempio disponibile su iPhone 14, è pensata per venire in aiuto degli utenti che si dovessero trovare in una località priva di rete mobile e avessere bisogno di soccorsi.

Nelle scorse ore Mishaal Rahman su Twitter ha confermato che il team di sviluppatori di Google Messaggi è al lavoro su questa funzionalità, ben consapevole del successo che ha ottenuto su iPhone.

Il popolare leaker fa notare che, sebbene al momento la voce SOS emergenza nell’app Google Messaggi non abbia alcuna funzione, non c’è da sorprendersi per il fatto che il colosso di Mountain View abbia in programma di aggiungere tale feature, soprattutto se si considera che è già stato confermato che verrà abilitato il supporto satellitare in Android 14.

E così Google Messaggi, che è l’applicazione di messaggistica predefinita su molti telefoni Android di vari produttori, grazie a tale funzione raggiungerà un importante risultato, ossia che non sarà più necessario creare un’apposita app di messaggistica separata per i telefoni che supportano la connettività satellitare.

Resta da capire come effettivamente funzionerà il supporto alla connettività satellitare in Google Messaggi e se la sua disponibilità sarà limitata ad alcuni Paesi.

Probabilmente con l’ormai imminente rilascio della versione finale di Android 14 la maggior parte delle curiosità sarà soddisfatta.

Potrebbe interessarti anche: le novità della beta 5 di Android 14