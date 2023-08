La pulizia regolare degli auricolari è un’attività fondamentale per garantire costantemente un’eccellente prestazione sia a livello di audio che di durabilità. Come sottolineato da Google, anche i possessori delle sue Pixel Buds non dovrebbero sottovalutare l’igiene degli auricolari.

Google promuove l’igiene delle cuffie attraverso l’app Pixel Buds

Google ha rilasciato a tal proposito un aggiornamento per l’app Pixel Buds che enfatizza l’importanza dell’igiene personale degli auricolari. Il software ora traccia le ore di utilizzo e invia notifiche regolari per la pulizia delle Pixel Buds ogni 120 ore. Di conseguenza, per gli utenti che fanno uso quotidiano del dispositivo per quattro ore, significa ricevere una notifica una volta al mese. Cliccando sulla notifica, gli utenti vengono direzionati verso un video tutorial sul canale YouTube di Google, in cui viene spiegato come pulire correttamente le Pixel Buds Pro.

Le ragioni della pulizia: qualità del suono e ricarica

Una corretta igiene del dispositivo non solo previene potenziali problemi di salute, ma è altresì cruciale per il mantenimento di una qualità sonora ottimale e per garantire una corretta ricarica. L’app sottolinea infatti come la mancanza di pulizia possa influire negativamente sul suono e sulla ricarica delle cuffie, aumentando le possibilità che queste ultime non si carichino correttamente a causa di un cattivo contatto con i connettori di ricarica.