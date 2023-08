Zepp Health, ex Huami, ovvero l’azienda che realizza gli smartwatch a marchio Amazfit (una delle tante realtà del panorama Xiaomi), ha da poco avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento software per Amazfit T-Rex 2, uno degli smartwatch che il brand ha lanciato nel 2022.

Grazie a questo aggiornamento, giunto a poche settimane dal precedente, lo smartwatch guadagna il nuovo Zepp OS 2.1, ricevendo soprattutto tanti miglioramenti a funzionalità esistenti. Scopriamo tutti i dettagli.

Zepp OS 2.1 per Amazfit T-Rex 2

Portato in Italia nel maggio 2022, l’indistruttibile Amazfit T-Rex 2 è da subito apparso come uno smartwatch carrozzato e molto interessante, pensato per le attività fisiche outdoor ed estreme.

Nelle ultime ore, il team di sviluppo software di Zepp Health ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento per lo smartwatch che riceve così il nuovo firmware 9.48.1.1 (che ha un peso di circa 40 MB): la novità più eclatante è, come anticipato in apertura, il passaggio a Zepp OS 2.1, giunto a nemmeno un mese di distanza dal precedente aggiornamento a Zepp OS 2.0 e a circa un mese e mezzo dall’introduzione della funzionalità Zepp Coach.

Il changelog completo

Di seguito riportiamo il changelog completo dell’aggiornamento a Zepp OS 2.1 per lo smartwatch Amazfit T-Rex 2:

Your Amazfit T-Rex2 is being updated to Zepp OS 2.1! This upgrade will take a long time (about 20-30 minutes). Please keep the Zepp App running in the foreground during the upgrade. Details are as follows: [What’s New] New Zepp OS 2.1: new UI visual and interactive experience; New support for Sleep Schedule (Open path: Sleep App > Settings > Open Sleep Schedule); New support for Morning Update function (Open path: System settings > Preferences > Morning Update > Open); Upgraded workout mode: Jumping rope. Supports new data items such as maximum number of consecutive jumps and number of rope breaks (Path: Jumping rope > Settings > More > Data Page > Add Data > Counting Category); Support long press button shortcut start (Path: System Settings > Preferences > Shortcut Button); New sport algorithm indicator: Real-time Performance, you can easily monitor your physical condition during running (Path: Outdoor running > Settings > More > Enable Real-time Performance); [What’s optimized?]

Optimized the statistics of personal records in sports, which helps you record personal records more accurately.



Come installare l’aggiornamento

Il nuovo aggiornamento software dell’Amazfit T-Rex 2, contrassegnato dal numero di versione 9.48.1.1 , può essere scaricato direttamente, tramite lo smartphone a cui è accoppiato lo smartwatch, sfruttando l’app Zepp (disponibile sul Google Play Store attraverso il badge sottostante).

Per installarlo, basterà aprire l’app, accedere alla scheda profilo, effettuare un tap sul dispositivo in questione, scorrere fino in basso ed effettuare un tap sulla voce “Aggiornamento di sistema“. L’app notificherà la presenza dell’aggiornamento e a quel punto basterà confermare la volontà di scaricarlo e installarlo.