L’autunno si avvicina e con esso la presentazione ufficiale dei prossimi smartphone made by Google, nel corso degli ultimi mesi abbiamo avuto modo di vedere diverse indiscrezioni sui prossimi smartphone di fascia alta dell’azienda di Mountain View, dal design alle funzioni esclusive, tanto per fare un esempio.

Tuttavia, c’è un aspetto che era inizialmente passato inosservato ai più, ma che Mishaal Rahman ha fatto notare con un post su X (ex Twitter) nelle ultime ore: si tratta di un dettaglio visibile e non visibile nei render condivisi dalle precedenti fughe di notizie, diamo un’occhiata insieme.

Capita spesso che, per quanto ci si concentri e si osservi con attenzione qualcosa, qualche dettaglio possa sfuggire ed è quello che è successo con i render dei futuri Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro; di immagini raffiguranti gli smartphone tra render e video ne abbiamo viste parecchie, ma c’è un aspetto che differisce tra alcune di loro: il carrellino della SIM.

Tale componente infatti appare in alcune immagini ma non in altre, come fatto notare da Mishaal Rahman nel post che potete vedere qui sotto.

Take this with a grain of salt, but…the Pixel 8 and Pixel 8 Pro might be eSIM only, at least in some regions.

Nobody seems to have noticed that the renders that @OnLeaks published are missing SIM card slots on the left side. The renders he previously published of the Pixel 6,… pic.twitter.com/jlsyqTD8tC

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) August 20, 2023