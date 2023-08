La Nuova scheda di Google Chrome si propone come vero e proprio punto di partenza per esplorare il Web e, pertanto, può essere sempre migliorata.

Il team di sviluppatori del colosso di Mountain View è consapevole delle enormi potenzialità di questa funzionalità del browser di Google e, quindi, è costantemente impegnato in un lavoro di miglioramento, che passa anche per vari test.

Un nuovo test per Google Chrome

Nei mesi scorsi il team di Google Chrome ha confermato di volere potenziare il sistema dei suggerimenti nella Nuova scheda su Android, precisando che i suggerimenti per la ricerca saranno “più pertinenti e meno invadenti”.

Purtroppo il colosso di Mountain View non ha fornito dettagli specifici su ciò che ha in programma di implementare, limitandosi a precisare che l’obiettivo previsto della funzione è quello di aiutare gli utenti con quelle che possono essere considerate “le loro routine comuni”, come ad esempio controllare i risultati della squadra del cuore o le condizioni meteo.

Al momento i test sono controllati tramite un apposito flag (“chrome://flags/#organic-repeatable-queries“), che consente agli utenti di scegliere tra varie opzioni e le ricerche recenti vengono mostrate appena sotto i siti visitati di recente in Scopri.

Al momento tale funzionalità è ancora in fase di test e non mancano degli aspetti da migliorare ma nel corso dei prossimi mesi il team degli sviluppatori, anche con l’aiuto delle segnalazioni degli utenti, dovrebbe riuscire ad ottimizzare il sistema e a metterlo a disposizione di tutti attraverso la sua implementazione in una versione stabile di Google Chrome.

