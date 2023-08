Xiaomi Smart Display 8 Pro è l’ultimo prodotto presentato dal colosso cinese in terra natìa e il nome non particolarmente fantasioso ci permette subito di inquadrarlo: si tratta di un nuovo display smart che raccoglie l’eredità dei due modelli Xiaomi Smart Home Screen 10 e Xiaomi Smart Home Display 6 presentati lo scorso anno — rispettivamente, ad aprile e a luglio —, ponendosi esattamente a metà strada per quanto riguarda la diagonale dello schermo.

Specifiche tecniche di Xiaomi Smart Display 8 Pro

Xiaomi Smart Display 8 Pro è, dunque, uno smart display e pertanto si candida a diventare il nuovo snodo centrale di una smart home, oltre ovviamente a prestarsi alla fruizione di contenuti multimediali e non solo.

Per quanto concerne la dotazione tecnica, lo schermo integrato è di tipo LCD e presenta una diagonale di 8 pollici. Il sistema operativo a bordo è MIUI Home OS. Una particolarità del dispositivo è rappresentata dalla batteria integrata da 7.500 mAh, che gli consente di essere utilizzato per diverse ore senza essere collegato all’alimentatore da parete.

Purtroppo, per adesso Xiaomi non ha fornito informazioni più dettagliate sulla scheda tecnica del dispositivo, che comunque non dovrebbe discostarsi di molto dai predecessori di cui sopra in termini di funzioni supportate: dalle videochiamate, alla capacità di connettersi a smartphone, TV, fino alla sorveglianza domestica; del controllo dei dispositivi di smart home già si è detto, ma non va dimenticata l’integrazione della tecnologia a infrarossi, che consente di sfruttare Xiaomi Smart Display 8 Pro anche alla stregua di un telecomando di apparecchi non smart. Trattandosi di un modello “Pro”, è lecito attendersi qualche funzione extra, tuttavia non sono state fornite informazioni a questo proposito.

Xiaomi Smart Display 8 Pro: prezzo e disponibilità

Allo stato attuale, non sappiamo se Xiaomi Smart Display 8 Pro varcherà mai i confini cinesi. In patria, dovrebbe essere in preordine già da domani. Il prezzo ufficiale non è stato ancora annunciato, tuttavia può essere utile ricordare che i modelli da 10 e da 6 pollici hanno dei prezzi di listino rispettivamente di 999 CNY (126 euro) e 349 CNY (44 euro).

