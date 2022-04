Xiaomi ha da poco presentato in Cina un nuovo prodotto per la smart home chiamato Xiaomi Smart Home Screen 10.

Questo smart display dall’aspetto curato è dotato, come suggerisce il nome, di un display da 10 pollici e offre la possibilità di controllare tutti i dispositivi connessi all’interno della propria abitazione.

Xiaomi Smart Home Screen 10 è ufficiale

Il nuovo gadget per la casa intelligente del brand cinese è realizzato in metallo (nel frame) e in tessuto, materiali che gli conferiscono un aspetto moderno e una sensazione premium.

Lo Xiaomi Smart Home Screen 10 è realizzato attorno all’ampio display da 10,1 pollici con risoluzione HD e può essere regolato su due diversi angoli di inclinazione, 90 o 120 gradi.

Per la protezione della privacy, un po’ come visto già su altri display smart concorrenti, è stato inserito uno slider fisico che permette di nascondere la fotocamera integrata da 5 megapixel con rilevamento del volto e angolo di visione a 115°.

Caratteristiche

In quanto display intelligente, il nuovo Xiaomi Smart Home Screen 10 è dotato di numerose funzionalità specifiche: in primis, funge da hub di controllo per la smart home, e sappiamo il numero enorme di dispositivi e gadget smart, dalle lampadine agli elettrodomestici, prodotti da Xiaomi e dai vari brand del suo ecosistema.

Questo smart display può essere sfruttato anche come centro di intrattenimento, permettendo agli utenti di guardare video e film sull’ampio display. Grazie alla presenza della fotocamera (e di un microfono) è inoltre possibile effettuare videochiamate.

Per definirsi smart display non poteva mancare a bordo un assistente intelligente: in questo caso, è Xiao AI, l’assistente vocale proprietario di Xiaomi e destinato al mercato cinese.

Tra le altre caratteristiche del dispositivo, rientrano due altoparlanti stereo, il supporto ad una serie di applicazioni per smartphone e una modalità dedicata ai bambini (con sistema di identificazione intelligente grazie al rilevamento del volto) con relative app educative.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo Xiaomi Smart Home Screen 10 è disponibile al pre-ordine sullo store ufficiale cinese di Xiaomi a partire da oggi, 21 aprile 2022, al prezzo di 999 yuan (circa 143€ al cambio). Le vendite inizieranno ufficialmente il 29 aprile.

Non è chiaro se Xiaomi abbia nei suoi piani la volontà di portare ufficialmente questo dispositivo sul mercato internazionale; è chiaro che, fuori dai confini cinesi, andrebbe a scontrarsi contro dispositivi come i Nest Hub di Google o i vari Echo Show di Amazon.

