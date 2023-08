Non siamo di certo ai livelli degli smartphone tradizionali, ma anche nel settore dei pieghevoli ormai gli utenti hanno alcune alternative tra cui scegliere; tra questi alcuni dei dispositivi più recenti sono Motorola Razr 40 Ultra e Samsung Galaxy Z Flip5.

Quando si valuta l’acquisto di uno smartphone pieghevole si prendono in considerazione molti aspetti analoghi a quelli dei telefoni tradizionali, ovvero le classiche specifiche tecniche ma, trattandosi di smartphone con componenti meccaniche particolari, bisogna prendere in considerazione anche la durabilità dei dispositivi.

Le aziende a volte sono solite dichiarare un limite di resistenza alle piegature per i propri smartphone pieghevoli, ma un bel test su strada rende sicuramente meglio l’idea.

Samsung Galaxy Z Flip5 vince a mani basse nel test di piegatura contro Motorola Razr 40 Ultra

Il canale YouTube Mrkeybrd sta eseguendo un test di piegatura, tuttora in svolgimento nel momento in cui scriviamo l’articolo, dove vengono messi a confronto Motorla Razr 40 Ultra e Samsung Galaxy Z Flip5. Si tratta di un test di piegatura manuale, nel quale gli youtuber fisicamente aprono e chiudono con le proprie mani i dispositivi in questione per vedere quale dura di più.

Ebbene, Motorola Razr 40 Ultra ha mostrato i primi segni di problemi alla cerniera poco dopo le 43.000 piegature, rompendosi definitivamente a circa 126.300 pieghe.

Samsung Galaxy Z Flip5 di contro, ha sì perso la sua capacità di rimanere fisso aperto a 90 gradi dopo 223.000 pieghe, ma è tuttora in grado di essere aperto e chiuso in continuazione, non mostrando per il momento cedimenti di sorta.

Il dispositivo del colosso coreano ha superato al momento le 270.000 piegature, risultato notevole se consideriamo che l’azienda, come abbiamo visto, lo ha certificato per 200.000 pieghe.

Sebbene Motorola non abbia condiviso i dettagli specifici della resistenza alle piegature del proprio dispositivo, appare evidente che la qualità costruttiva dello smartphone pieghevole di Samsung sia decisamente superiore.

