La scorsa settimana Samsung ha svelato al mondo i suoi nuovi smartphone pieghevoli, Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5 sono ufficiali dopo mesi di indiscrezioni e abbiamo già avuto modo di conoscerli meglio sotto diversi punti di vista. In seguito alla presentazione l’azienda ha condiviso un video con il quale mostrava i test di resistenza a cui vengono sottoposti gli smartphone in questione, dando al contempo un’idea di quella che può essere la durabilità dei nuovi dispositivi.

Ora una nuova immagine condivisa da Samsung ci dà qualche dettaglio in più sulla durabilità dei due nuovi smartphone pieghevoli, in particolare sulla resistenza delle cerniere in base alla temperatura ambientale.

I nuovi pieghevoli di Samsung resistono molto meno alle basse temperature

Uno smartphone pieghevole non è differente da uno tradizionale solo ed esclusivamente per una questione estetica, al suo interno infatti sono presenti componenti che non si trovano negli smartphone convenzionali, componenti soggette a sollecitazioni meccaniche di vario tipo e che consentono al dispositivo di piegarsi.

Alcuni di voi forse non ci hanno mai pensato ma queste componenti hanno una durabilità che varia in base alla temperatura ambientale alla quale funzionano, Samsung ha inizialmente dichiarato un dato generico generico riguardo alle cerniere dei nuovi Galaxy pieghevoli, asserendo che essi possono resistere a 200.000 piegature.

Ora però la società rilascia qualche dettaglio aggiuntivo, grazie ad un’immagine condivisa sul sito ufficiale dell’azienda con la quale si esaltano alcune caratteristiche dei nuovi smartphone, possiamo farci un’idea più precisa della durabilità dei nuovi Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5 in base alla temperatura ambientale.

Come potete notare nell’immagine poco sopra, Samsung elenca tutta una serie di caratteristiche dei nuovi dispositivi pieghevoli, partendo dalle cerniere, passando per le fotocamere sotto al display, fino ad arrivare all’aumento di dimensioni della componente appena citata.

La parte che ci interessa oggi si trova più o meno a metà dell’immagine pubblicata, di cui vi riportiamo poco sotto il dettaglio per facilitarne la consultazione.

L’azienda condivide dunque i dati della società di certificazione Bureau Veritas, permettendoci di conoscere meglio la resistenza dei nuovi dispositivi in base alla temperatura ambientale: gli ultimi smartphone pieghevoli del brand resistono sì a 200.000 piegature, a patto che queste vengano effettuate in condizioni “normali”, ovvero con una temperatura intorno ai 25 °C.

La situazione cambia conseguentemente al cambio della temperatura, le piegature supportate dai dispositivi scendono infatti a circa 150.000 a 60 °C, mentre a -20 °C gli smartphone possono sopportare solo 30.000 piegature.

Sebbene quest’ultimo in particolare possa sembrare un numero molto basso, si tratterebbe in realtà di circa 40 pieghe al giorno per due anni, oppure circa 27 pieghe al giorno per tre anni; queste informazioni permettono agli utenti di valutare meglio l’acquisto di uno dei dispositivi in questione in base alla zona in cui vivono, non è chiaro infatti al momento se e come l’assistenza Samsung si farebbe carico di eventuali rotture dovute ad un utilizzo a temperature ambientali estreme.

