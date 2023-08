Come ampiamente annunciato CUBOT ha dato il via oggi all’evento Mega Deal, nel corso del quale è possibile intraprendere un viaggio del quale potranno fare parte tre nuovi protagonisti: CUBOT KingKong Star, CUBOT Note50 e CUBOT TAB KingKong, caratterizzati da un incredibile rapporto qualità/prezzo. Fino all’11 agosto avrete la possibilità di portarvi a casa le ultime creazioni del brand asiatico con un prezzo particolarmente allettante rispetto a quello di listino.

CUBOT KingKong Star

Pensato per gli appassionati delle avventure all’aria aperta, KingKong Star è dotato di un chipset realizzato con processo produttivo a 7 nanometri e connettività 5G, per garantire le migliori prestazioni in ogni situazione. Lo schermo da 6,78 pollici, con risoluzione FullHD+, offre una riproduzione vibrante dei colori per rendere ancora più vivida l’esperienza d’uso.

Essendo un rugged phone la durabilità è uno dei suoi pezzi forti, grazie alle certificazioni IP68&IP69K, che garantiscono la resistenza ad acqua e polvere e gli consentono di essere utilizzato anche in ambienti particolarmente ostici. Il comparto fotografico, con sensore principale da 100 megapixel e fotocamera da 24 megapixel per la visione notturna, permettono di catturare ogni momento, in qualsiasi condizione e con risultati sempre soddisfacenti.

CUBOT KingKong Star rappresenta insomma il perfetto mix per l’avventuriero che non vuole troppi compromessi, ma che vuole spendere il giusto.

CUBOT Note50

CUBOT Note 50 è invece un dispositivo pensato per l’uso di tutti i giorni, con quattro diverse colorazioni che permettono a ciascuno di esprimere al meglio la propria personalità. Schermo da 6,56 pollici, processore performante, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna permettono di utilizzarlo in molteplici situazioni, anche nei casi più impegnativi.

La fotocamera principale da 50 megapixel è sufficientemente potente da garantire foto di buona qualità in ogni situazione, il tutto con una spesa decisamente contenuta ancora più conveniente in occasione dell’evento di lancio.

CUBOT TAB KingKong

A volte uno smartphone non è sufficiente per certi lavori e un rugged tablet è indispensabile per operare all’interno di cantieri o in situazioni estreme. CUBOT TAB KingKong è la soluzione ideale, con un pannello IPS FullHD+ da 10,1 pollici, un chipset MediaTek MT8788 con CPU octa core, affiancato da 8 GB di RAM (che possono arrivare a 16 GB sfruttando la memoria interna) e 256 GB di spazio di archiviazione.

Che si tratti di un trekking in mezzo ai monti, di un lavoro in un ambiente difficile o semplicemente di un campeggio, CUBOT TAB KingKong saprà sempre trarvi d’impaccio ed essere a vostra disposizione, con un’offerta di lancio irripetibile.

Prezzi e disponibilità

Da oggi 7 agosto e fino a venerdì 11 agosto su AliExpress si terrà dunque il CUBOT Mega Deal, che vi permetterà di approfittare delle incredibili offerte di lancio per portarvi a casa i tre dispositivi con sconti fino al 50%.E con i codici sconto che trovate qui sotto potrete risparmiare ulteriormente.

