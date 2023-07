Torniamo ad occuparci di Google Pixel Watch 2, seconda generazione dello smartwatch del colosso di Mountain View in arrivo all’inizio dell’autunno.

Il nuovo orologio di Google potrà già contare su una buona base di partenza, rappresentata dalla dotazione hardware e dalle funzionalità software di Google Pixel Watch, tra le quali vi è anche un’ampia raccolta di watch face con cui personalizzare l’interfaccia del device.

Quattro nuove watch face di Google Pixel Watch 2

Proprio con riferimento all’aspetto watch face, nelle scorse ore sono emerse delle interessanti anticipazioni su ciò che gli utenti potranno attendersi da Google Pixel Watch 2.

Il nuovo smartwatch di Google dovrebbe poter contare sulle tante soluzioni già disponibili nel precedente modello, a cui se ne aggiungeranno quattro esclusive.

La prima nuova watch fase è chiamata Accessible e, così come suggerisce il suo nome, è caratterizzata dalla semplicità. Gli utenti potranno scegliere tra quattro opzioni (Circular, Linear, Stacked time e Just time):

La seconda watch face si chiama Arc e può contare su tre categorie (Max, Minimal e Numerals), per ciascuna delle quali vi sono due sottovarianti (con due o quattro complicazioni).

La terza watch face si chiama Bold Digital e si caratterizza per l’utilizzo di un font in grassetto, con due possibili opzioni (Just Time e Radial).

Infine la quarta nuova watch face si chiama Analog Bold ed è un quadrante analogico personalizzabile con i caratteri in grassetto e un paio di varianti (con la possibilità di scegliere quante complicazioni visualizzare da zero fino a quattro).

Resta da capire se queste watch face in un secondo momento saranno messe a disposizione anche dei possessori di Google Pixel Watch ma per saperne di più ci sarà da avere pazienza sino all’autunno, quando finalmente la seconda generazione dello smartwatch del colosso di Mountain View sarà finalmente lanciata.

