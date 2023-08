Motorola si prepara a rinnovare la sua proposta per la fascia media del mercato degli smartphone Android: indiscrezioni appena emerse includono le prime immagini dettagliate e alcune informazioni sulla dotazione tecnica di Motorola Moto G54 5G. In attesa di maggiori dettagli e di indicazioni sul debutto ufficiale del dispositivo, vediamolo più da vicino.

Prime immagini di Motorola Moto G54 5G (leak)

Negli ultimi mesi abbiamo parlato di Motorola soprattutto per le nuove proposte di fascia alta: dalla serie Edge 40, di cui abbiamo recensito il modello Edge 40 Pro, ai nuovi pieghevoli, con Motorola Razr 40 Ultra a rubare la scena. Ad ogni modo, la casa alata ha storicamente legato le proprie fortune anche e soprattutto ai modelli posizionati nella fascia media e medio-bassa del mercato e giusto un paio di giorni fa ha ufficializzato un nuovo modello low cost della famiglia Moto G.

Con le indiscrezioni di oggi rimaniamo nella stessa famiglia, ma ci spostiamo in un segmento superiore: a quanto si apprende, Motorola sta approntando il nuovo Moto G54 5G e già oggi possiamo scoprire come sarà fatto.

L’immagine riportata di seguito, infatti, mostra il lato frontale e quello posteriore dello smartphone e ci consente di farci subito un’idea del suo design. Partendo dal fronte, il display presenta un foro in posizione accentrata per la fotocamera ed è circondato da cornici piuttosto pronunciate — oltre che asimmetriche — superiormente e inferiormente. Il tasto di accensione e quelli per la regolazione del volume sono tutti posti sul lato destro dello smartphone, che sul retro non presenta particolari sorprese: le fotocamere sono due, accompagnate da un flash LED e racchiuse in un elemento rettangolare, il logo del brand occupa il centro della cover posteriore, la quale viene ritratta in quattro colorazioni: Ambrosia, Ballad Blue, Coronet Blue e Outer Space.

Specifiche tecniche di Motorola Moto G54 5G (leak)

Chiuso il discorso sul design, raccogliamo le poche informazioni emerse finora sulla scheda tecnica del dispositivo.

Motorola Moto G54 5G dovrebbe presentare un display da 6,5 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate fino a 120 Hz; mancano dettagli sulla tipologia di pannello utilizzato. Il tasto di accensione integra anche il sensore per il riconoscimento dell’impronta digitale.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, la fonte riporta una fotocamera anteriore da 16 MP e una posteriore principale da 50 MP con OIS, tuttavia non fornisce dettagli sulla seconda fotocamera posteriore.

Per il resto, dal nome si evince che sarà un dispositivo con connettività 5G e si apprende che le memorie arriveranno fino a 8 GB per la RAM e 256 GB per lo spazio di archiviazione, che sarà comunque espandibile via microSD fino a 1 TB. La batteria a bordo dovrebbe essere da 5.000 mAh con annesso supporto alla ricarica rapida, tuttavia la velocità di ricarica effettiva non è ancora trapelata.

Si riporta, inoltre, di un lancio con Android 13 a bordo e di una coppia di speaker con supporto a Dolby Atmos e Moto Spatial Sound.

I più attenti avranno notato la mancanza di alcune informazioni essenziali, che includono il chipset, la velocità di ricarica, la tipologia di pannello utilizzata per il display e non solo. Allo stesso modo, fino a questo momento non sono trapelate informazioni sul possibile prezzo di listino. A questo proposito può tornare utile ricordare che il modello dell’attuale generazione, ovvero Motorola Moto G53 5G, è dotato di uno schermo LCD, affida le sue prestazioni ad un SoC Qualcomm di fascia bassa (lo Snapdragon 480+) ed è arrivato sul mercato italiano al prezzo di listino di 249 euro. Il richiamo a Moto G53 5G costituisce anche l’occasione giusta per esprimere un auspicio: siccome questo modello ci aveva lasciati delusi in sede di recensione, la speranza è che Motorola stia dedicando maggiore impegno al successore.

