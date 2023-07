Tutti i principali produttori di smartphone stanno prendendo sempre più in considerazione l’opzione di fornire un adeguato supporto software ai propri dispositivi grazie al costante rilascio delle patch di sicurezza, c’è chi è più celere e chi meno, ma la tendenza degli ultimi tempi fa sicuramente piacere agli utenti che aggiornano i propri smartphone.

Oggi vediamo insieme quali sono gli ultimi dispositivi che si stanno aggiornando e quali eventuali migliorie stanno ricevendo.

Samsung Galaxy A53 riceve le patch di sicurezza di luglio e alcuni miglioramenti

Partiamo con un dispositivo di quello che è il brand che vanta il miglior supporto software per i propri dispositivi, Samsung nelle ultime ore ha iniziato il rilascio di un nuovo aggiornamento per Galaxy A53 in Europa.

Lo smartphone, grazie a un update dal peso di 256 MB, riceve la versione firmware A536BXXS7CWG2 che introduce tutte le correzioni apportate dalle ultime patch di sicurezza disponibili. Con l’aggiornamento di sicurezza di luglio 2023 Samsung ha risolto ben 90 falle di sicurezza: di queste, 52 sono state rilasciate direttamente da Google (e si applicano dunque a tutti i dispositivi Android), mentre 38 sono correzioni sviluppate da Samsung in maniera specifica per i dispositivi Galaxy.

Samsung Galaxy A53 riceve contestualmente, grazie all’aggiornamento in questione, anche alcune ottimizzazioni per la connettività Bluetooth e per la stabilità generale del sistema.

Qualora foste possessori dello smartphone in questione, dovreste ricevere a breve la notifica della disponibilità dell’aggiornamento; se ciò non accadesse, sarà sufficiente seguire il percorso Impostazioni -> Aggiornamento software -> Scarica e installa per procedere al download manuale e successiva installazione.

Patch di sicurezza e correzioni anche per OnePlus 11R

Anche gli utenti possessori di OnePlus 11R stanno beneficiando nelle ultime ore dell’inizio della distribuzione di un nuovo aggiornamento, attualmente limitato al mercato indiano ma in seguito disponibile anche altrove.

L’ultimo update della OxygenOS 13.1.0.581 porta il firmware del dispositivo alla versione CPH2487_13.1.0.581(EX01) e, oltre a introdurre le ultime correzioni disponibili in materia di sicurezza, apporta contestualmente migliorie generali al sistema e risolve un problema dell’app Foto, come menzionato nel changelog ufficiale:

System

• Integrates the July 2023 Android security patch to enhance system security.

• Improves system stability.

Camera

• Fixes some issues that affect the Photos app.

Tante novità per HONOR Magic V grazie all’ultimo aggiornamento

HONOR Magic V è il primo smartphone pieghevole del brand, lanciato a inizio anno il dispositivo sta ora ricevendo nuove ottimizzazioni per la schermata iniziale, insieme alle ultime patch di sicurezza disponibili.

L’aggiornamento in questione porta la MagicOS alla versione 7.0.0.123, introducendo le correzioni di sicurezza di luglio 2023, nuove funzioni e ottimizzazioni, come riportato dal changelog ufficiale:

One-tap auto arrange:

Added a one-click movie feature, long press a picture or video in the album to enter the multi-selection mode, select multiple videos or pictures and click the one-click movie button, the phone will intelligently filter highlights and generate short videos for you.

Home Screen:

Optimize the smart multi-window function, open the sidebar, and click the “More” icon to quickly view or launch applications that support smart multi-window.

Optimize the floating window management strategy to improve the smoothness of switching between applications.

Safety:

Optimize anti-fraud protection, control rogue applications, and protect your privacy.

System:

Optimize the software update reminder strategy to improve your experience.

Optimize system performance and make your phone run smoother.

Security:

Combined with the Android July 2023 security patch to enhance system security.

