Lo scossone dato da Tesla al settore dell’automotive non attiene solo all’elettrificazione dei veicoli, ma anche alla necessità di svecchiarne gli interni e dotarli di schermi molto più grandi e al passo coi tempi e la nuova famiglia MINI — della nuova Cooper Electric si parla già parecchio — si muove nella stessa direzione con una bella dose di personalità: la vita nell’abitacolo dell’auto ruoterà attorno al nuovo display OLED di forma circolare, la cui esperienza d’uso sarà edificata sulla base di Android.

Il diverso approccio di MINI

Come si accennava in apertura, negli ultimi anni abbiamo assistito ad una significativa crescita dimensionale dei display implementati dai costruttori all’interno delle proprie vetture; all’aumento delle diagonali è corrisposto un arricchimento funzionale che spesso è passato attraverso la pura e semplice integrazione di Apple CarPlay ed Android Auto, che — in estrema sintesi — consentono ai clienti di utilizzare le app installate sui propri smartphone direttamente sugli schermi delle proprie auto. E mentre molti costruttori continuano a confrontarsi sul migliore orientamento dei display — se in orizzontale o in verticale —, ci ha pensato BMW a fare la voce dal coro con i nuovi modelli della famiglia MINI Cooper: l’ampio schermo posizionato sulla plancia è di tipo OLED e, soprattutto, di forma circolare e il costruttore lo chiama MINI Interaction Unit.

A questo proposito, vi ricordiamo che la nuova Mini Cooper Electric è attesa al debutto in un futuro non molto lontano e che il produttore ne ha già mostrato in anteprima gli interni dal sapore nostalgico.

MINI Operating System 9, Android e tante funzioni: il futuro passa da qui

Anche quest’oggi rimaniamo all’interno dell’abitacolo, tuttavia, anziché strizzare l’occhio al passato, guardiamo al futuro della gamma, con particolare riferimento alla parte software. In aggiunta a quanto già svelato nei mesi addietro, adesso BMW ha confermato altresì che l’ampio display circolare delle nuove MINI verrà sfruttato a dovere dal nuovo sistema operativo dedicato MINI Operating System 9 e che includerà una serie di funzioni interessanti.

Con un diametro di 240 mm, lo schermo in discorso è l’OLED più ampio usato fino a questo momento e rappresenterà il tratto caratterizzante di tutti i nuovi modelli MINI. Stando a quanto dichiarato dalla casa madre BMW, il nuovo MINI Operating System 9 si basa sull’AOSP (Android Open Source Project), dunque ciò apre le porte anche ad una notevole semplificazione nel rilascio di aggiornamenti software capaci di migliorare la vita a bordo. È doveroso precisare che, sebbene BMW parli di un OS sviluppato in casa con supporto ad Android Auto e base Android, non sono stati fatti riferimenti alla piattaforma Android Automotive creata da Google proprio per le auto e già recepita anche da BMW.

Naturalmente, il sistema operativo del robottino è stato personalizzato dall’OEM per rispecchiare maggiormente il proprio stile e per integrare alcune funzioni extra come l’assistente vocale Hey MINI — MINI Intelligent Personal Assistant —, le MINI Experience Modes e il MINI Connected Store da cui scaricare altre applicazioni utili o di intrattenimento.

Badate bene che, mentre il nuovo sistema MINI Interaction Unit viene sfruttato anche come un cruscotto, mostrando informazioni utili come velocità, consumo di carburante e quant’altro. Ad ogni modo, non si tratta dell’unico schermo a bordo: come segnalato da Sawyer Merritt su Twitter, a bordo delle nuove MINI sarà comunque presente un heads up display semi-trasparente che porterà le informazioni essenziali direttamente davanti agli occhi del guidatore.

La componente tecnologica delle nuove MINI, comunque, non si esaurirà affatto qui: non mancherà la possibilità di connettere l’auto al 5G per scaricare altre applicazioni — tra cui Spotify, app di streaming video e giochi AirConsole — dallo store proprietario, né quella di connettere lo smartphone alla vettura — via Bluetooth, USB, Android Auto o CarPlay — per usare le app del primo sullo schermo della seconda.

