Già disponibile per i dispositivi basati su iOS, BMW Digital Key Plus sbarca finalmente su quelli Android, consentendo così agli utenti di aprire il proprio veicolo e avviare il motore senza la necessità di prendere in mano il telefono, che può continuare a restare al suo posto in tasca, nello zaino o nella borsa.

BMW Digital Key Plus è il nome della soluzione studiata da questo popolare brand automobilistico per consentire ai possessori di una delle auto BMW supportate di sfruttare il proprio smartphone come chiave digitale.

BMW Digital Key Plus sbarca su Android

Nelle scorse ore il team di BMW ha annunciato che BMW Digital Key Plus supporta adesso alcuni smartphone Android realizzati da Samsung e Google (probabilmente nei prossimi mesi l’elenco sarà ampliato).

Questi sono i device che allo stato attuale possono sfruttare la soluzione studiata da BMW:

Samsung

Galaxy S23+

Galaxt S23 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy Z Fold4

Galaxy Z Fold3

Galaxy Note20 Ultra

Google

Pixel 7 Pro

Pixel 6 Pro

BMW Digital Key Plus richiede per funzionare che questi smartphone siano aggiornati ad Android 13 (o versione successiva) e il supporto è garantito per le auto BMW compatibili prodotte a partire da novembre 2022 (un futuro aggiornamento software garantirà il supporto anche alle auto prodotte precedentemente).

Grazie a questa soluzione, il veicolo può essere programmato per aprirsi o chiudersi quando l’utente si avvicina o si allontana con il proprio dispositivo, il tutto grazie alla tecnologia a banda ultralarga (UWB), soluzione che garantisce che il rischio di eventuali attacchi, in cui il segnale radio è disturbato o intercettato, sia praticamente eliminato.

Il servizio per la chiave digitale di BMW potrà essere configurato dagli utenti attraverso l’app My BMW e il proprietario dell’auto avrà la possibilità di condividere l’accesso ad essa anche ad alcuni amici o familiari (fino ad un massimo di 5 persone).

L’applicazione My BMW per Android può essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge: