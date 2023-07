Il 26 luglio, insieme alle sue nuove generazioni di smartphone pieghevoli e tablet di fascia alta, Samsung ha anche presentato la sua nuova serie di smartwatch: stiamo ovviamente parlando di Samsung Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic.

Si tratta di due smartwatch di fascia alta, così come ci viene confermato dalle rispettive dotazioni tecniche:

Samsung Galaxy Watch6

cassa in Armour Aluminum con cinturino Sport Band

display Sapphire Crystal Super AMOLED da 1,3 pollici (40 mm) o da 1,5 pollici (44 mm) con risoluzione 480 x 480 pixel

processore Exynos W930 dual core da 1,4 GHz

2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna

connettività LTE (sull’apposita versione), Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.3, NFC, GPS/Glonass/Beidou/Galileo

sensori: Samsung BioActive (frequenza cardiaca, tracciato elettrocardiaco e analisi impedenza bioelettrica), sensore di temperatura, accelerometro, barometro, giroscopio, sensore geomagnetico e di luminosità

certificazione IP68 contro acqua (fino a 5 ATM) e polvere, MIL-STD-810H

batteria da 300 mAh (40 mm) o 425 mAh (44 mm) con ricarica wireless rapida WPC

sistema operativo: Wear OS Powered by Samsung (Wear OS 4) con One UI 5 Watch

Potete trovare la scheda tecnica completa qui.

Samsung Galaxy Watch6 Classic

cassa in acciaio inossidabile con cinturino Hybrid Eco-Leather Band

display Sapphire Crystal Super AMOLED da 1,3 pollici (43 mm) o da 1,5 pollici (47 mm) con risoluzione 480 x 480 pixel

processore Exynos W930 dual core da 1,4 GHz

2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna

connettività LTE (sull’apposita versione), Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.3, NFC, GPS/Glonass/Beidou/Galileo

sensori: Samsung BioActive (frequenza cardiaca, tracciato elettrocardiaco e analisi impedenza bioelettrica), sensore di temperatura, accelerometro, barometro, giroscopio, sensore geomagnetico e di luminosità, sensore Hall 3D

certificazione IP68 contro acqua (fino a 5 ATM) e polvere, MIL-STD-810H

batteria da 300 mAh (43 mm) o 425 mAh (47 mm) con ricarica wireless rapida WPC

sistema operativo: Wear OS Powered by Samsung (Wear OS 4) con One UI 5 Watch

Potete trovare la scheda tecnica completa qui.

Come migliora il processore di Samsung Galaxy Watch6

Tra le novità introdotte dal colosso coreano con questa serie di smartwatch vi è il processore Exynos W930, che va a prendere il posto di Exynos W920 (usato sulla serie Samsung Galaxy Watch5).

Il colosso coreano ha pubblicato sul suo sito una pagina dedicata al nuovo processore (la trovate seguendo questo link), nella quale mette in risalto i notevoli miglioramenti che Exynos W930 è in grado di offrire a chi deciderà di acquistare i nuovi smartwatch dell’azienda e che dovrebbe essere capace di garantire un’esperienza molto più piacevole.

Realizzato con tecnologia a 5 nm, il processore può contare su due core Cortex-A55 a 1,4 GHz (rispetto alla frequenza di 1.18 GHz della precedente CPU), su una GPU Mali-G68 MP2 e su una dotazione tecnica quasi immutata rispetto a quella di Exynos W920.

Tuttavia, Samsung precisa che Exynos W930 utilizza “le più recenti tecnologie di packaging” per la creazione un circuito più piccolo (grazie al quale ha potuto montare batterie più grandi pur rendendo ogni modello più sottile) e vanta una migliore ottimizzazione delle energie richieste per la connettività Bluetooth (e ciò dovrebbe avere effetti positivi sull’autonomia).

Ricordiamo che la serie Samsung Galaxy Watch6 è già disponibile in pre-ordine e le prime consegne sono in programma per l’11 agosto. Potete pre-ordinare lo smartwatch sul sito del produttore con prezzi a partire da 319 euro.