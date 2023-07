CUBOT è pronta a sorprendere nuovamente il mercato con un nuovo smartphone, che unisce prestazioni di alto livello a un prezzo strepitoso. Si chiama CUBOT Note 50 e sarà in commercio a partire dal 7 agosto. Nell’attesa però possiamo scoprire i motivi che Lo rendono così interessante.

Semplicemente impareggiabile

CUBOT Note 50 è stato disegnato per offrire all’utente una combinazione di tecnologia all’avanguardia mantenendo però sotto controllo il prezzo, adatto a tutte le tasche. Al suo interno troviamo una CPU octa core e fino a 16 GB di RAM, così da garantire un multitasking sempre fluido e prestazioni elevate, senza per questo richiedere grossi esborsi economici.

Lo schermo HD+ da 6,56 pollici, con frequenza di refresh a 90 Hz, promette di offrire un’esperienza immersiva e sempre fluida. E la fotocamera principale da 50 megapixel permette di catturare i momenti più importanti della vostra vita in maniera precisa e chiara. Per una maggiore versatilità sono presenti anche un sensore macro da 2 megapixel, per scatti unici, e un sensore frontale da 8 megapixel per selfie singoli o di gruppo.

La memoria, composta da 8 GB di RAM fisica e 8 GB di RAM estesa (che sfrutta la memoria interna) permette di portare la produttività ad altissimi livelli. Con 256 GB di spazio di archiviazione poi non avrete problemi a salvare foto, video e un sacco di documenti e applicazioni. Non vanno scordati il lettore di impronte digitali, per la massima sicurezza, e il sistema NFC che vi permette di pagare in mobilità utilizzando solo il vostro smartphone.

CUBOT ha inoltre preparato un giveaway che mette in palio ben 5 Note 50. Per scoprire come partecipare all’iniziativa e provare a vincerne uno, vi basta consultare la pagina speciale sul sito del produttore. Per maggiori dettagli vi rimandiamo al sito ufficiale, mentre le vendite inizieranno dal 7 agosto su AliExpress, continuate a seguirci per scoprire i dettagli della promozione di lancio.

