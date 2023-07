Google Maps sta ricevendo una novità all’interno dell’app per Android: nello specifico, i “vecchi” servizi di digitazione vocale sono stati sostituiti dalla digitazione vocale con Google Assistant.

Con questa novità, Google punta a velocizzare il percorso di ricerca all’interno dell’app che ha recentemente iniziato ad abbracciare tante nuove funzionalità legate all’intelligenza artificiale.

Google Assistant su Google Maps

Tra le app messe a disposizione da Google, sia su smartphone Android che sugli iPhone, ce ne sono alcune alle quali è difficile rinunciare. Una di queste è indubbiamente Google Maps, mappe, indicazioni, punti di interesse, navigatore, informazioni sul traffico e tanto altro, tutto all’interno di un’unica app.

Nelle ultime ore si stanno moltiplicando le segnalazioni circa l’implementazione di una novità all’interno dell’app relativa al pulsante “microfono” presente all’interno della barra di ricerca: non cambia nulla dal punto di vista dell’impatto visivo ma cambia molto dal punto di vista funzionale.

In precedenza, quando si faceva clic sul pulsante del microfono nella barra di ricerca, veniva visualizzata la finestra (quadrata e in mezzo allo schermo) della sintesi vocale (che era parte dei Google Speech Services). Ora, invece, quella finestra è stata sostituita con una scheda di Google Assistant che si apre dal basso (è mostrata nell’immagine sottostante).

Effettuando un tap sull’icona del microfono dopo che avrete ricevuto la novità (noi l’abbiamo sulla versione 11.88.0303 dell’app), verrete accolti da una schermata di benvenuto che introduce alla nuova funzionalità (immagine di sinistra):

Novità! Effettua ricerche più veloci su Maps

Per ricevere indicazioni stradali e cercare luoghi con la voce, consenti a Maps di registrare l’audio.

A questo punto, dopo avere concesso l’accesso al microfono, effettuando un tap verrete accolti dalla nuova funzionalità di ricerca vocale tramite Assistant (potete vedere i classici pallini coi colori tipici di Google nella parte bassa dell’immagine di destra). Oltre ad ascoltare, la finestra propone un carosello di suggerimenti, i cui elementi replicano essenzialmente il carosello presente sotto la barra di ricerca dell’app.

Come scaricare o aggiornare l’app

Per non rischiare di perdervi le ultime novità in arrivo su Google Maps, tra cui questa nuova funzionalità di ricerca vocale tramite Google Assistant che è in fase di distribuzione graduale, vi basterà aggiornare (o scaricare) l’app tramite il Google Play Store, cercando l’app o raggiungendo la pagina dedicata tramite il badge sottostante.

Qualora foste invece interessati a provare in anteprima le novità che arriveranno in futuro all’interno di Google Maps, potete partecipare al Programma Beta dell’app (raggiungibile tramite questo link) o, nel caso in cui il programma dovesse essere al completo, procedere al download e all’installazione manuale dei file APK delle ultime versioni beta disponibili dal portale APKMirror (pagina raggiungibile a questo link).

