Dopo il test di resistenza, l’abile JerryRigEverything ha finalmente smontato il nuovo smartphone Nothing Phone (2) per “far luce” sulle soluzioni costruttive adottate dall’azienda di Carl Pei.

Nothing Phone (2) ripropone il design e lo stile del precedente modello, caratteristiche che vengono in un certo senso replicate anche internamente.

Non senza timore, lo youtuber inizia lo smontaggio rimuovendo il vetro posteriore e prosegue fino a scoprire le strisce a LED caratteristiche dello smartphone Nothing.

Proseguendo con lo smontaggio lo youtuber elogia Nothing per l’assemblaggio accurato delle varie parti del dispositivo che possono essere liberate con una certa pazienza, soprattutto per la presenza del sistema di illuminazione, ma senza troppe difficoltà.

Una particolare menzione va fatta alla batteria che pur essendo saldamente incollata è rimovibile tirando l’apposita linguetta senza che quest’ultima si rompa.

Nothing Phone (2) è uno smartphone di fascia alta presentato globalmente l’11 luglio 2023 a praticamente un anno di distanza dal predecessore Nothing Phone (1) che non viene stravolto in termini di design, ma viene migliorato più che altro dal punto di vista delle specifiche tecniche, a partire dal SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 e dal display Flexible OLED LTPO da 6,7 pollici con risoluzione Full-HD+, refresh rate variabile da 1 a 120 Hz, HDR10+ e 1600 nit di luminosità di picco.

